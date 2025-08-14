Franco Mastantuono se comprometió a dejar la piel por el Real Madrid este jueves, después de firmar su contrato por seis temporadas con el gigante del fútbol mundial.

“Hoy es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño, llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo”, declaró el futbolista durante su presentación en la ciudad deportiva de Valdebebas, en las afueras de la capital española.

“Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”, prosiguió Mastantuono, cuya presentación coincidió con su 18º cumpleaños.

“Van a estar con un hincha dentro de la cancha”, cerró el discurso el futbolista, que antes se sometió al habitual reconocimiento médico previo a la firma del contrato que lo vinculará al club hasta el 2031.

Por su parte, el presidente de la entidad madridista, Florentio Pérez, alabó al argentino: “Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol”.

Mastantuono tuvo que esperar a este jueves para formar parte de la plantilla merengue, ya que el reglamento de la FIFA establece que los extracomunitarios deben tener 18 años para ser integrante de un equipo europeo.

El Real Madrid anunció el fichaje el 13 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el River Plate por un monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares). Se trata de la operación más cara de la historia del fútbol argentino.