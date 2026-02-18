Duro golpe para Almeyda: siete partidos de suspensión tras polémica expulsión en España

Por Redacción EC

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol decidió imponer siete partidos de sanción al técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda, tras su expulsión y que se encaró al árbitro en el 1-1 ante el Alavés el sábado en el Sánchez Pizjuán.

