Matías Succar dejó Deportivo Municipal para dar el gran salto a Europa y fichó por el Lask Linz de Austria. El delantero nacional debutó el último fin de semana en un partido amistoso y lo hizo con un gol en el triunfo de su equipo. Recientemente brindó una entrevista a ESPN, en la que reveló sus metas y los motivos que lo llevaron a apostar por la liga austriaca.

“El Lask es un club que en los últimos años viene peleando la liga austriaca. Empezó un proyecto desde Segunda División y desde que volvieron a la Primera siempre han sido protagonistas, aún no ganan el Red Bulls, pero han clasificado a la Europa League”, describió Matías Succar a su nuevo equipo.

El delantero nacional reconoció que priorizó su crecimiento profesional en Europa antes que un tema económico y por ello, el Lask era el club perfecto para él.

“Es un equipo que tiene una forma de jugar establecida y bien estructurada. Es un club bastante familiar, te dan todas las armas para sacar tu mejor potencial. Cuando apareció esta oferta, a mí me emocionó mucho. Es un club que está peleando la Europa League, te das cuenta que es un club que está en un gran nivel en Europa. El tema económico pasa a un segundo plano. Tomé la decisión correcta al venir”, detalló.

Entrevista a Matías Succar (Fuente: SportsCenter)

Proyecto a largo plazo

Matías Succar es el único delantero peruano en Europa y fue consultado al respecto. “No lo había pensado, me has sorprendido con eso, pero es un orgullo. Tuve ofertas de otros continentes, pero lo conversé con mi representante y para nosotros estar en Europa es la meca del fútbol. Me gustaría hacer una carrera larga y espero poder lograrlo”, dijo el exdelantero de Deportivo Municipal.

El atacante reveló qué lo motivó a firmar por el Lask. “El proyecto deportivo, el estilo de juego, la idiosincrasia del club, todo lo que me presentaron antes de cerrar las conversaciones me encantó y me convencieron al 100% y esto feliz aquí”, explicó. Así mismo agregó cómo viene adaptándose al nuevo estilo de juego. “La intensidad es muy fuerte, los delantero no paran de correr, sea para atacar o defender, quizás eso me ha chocado, pero cada día me he ido sintiendo mejor”, finalizó Matías Succar.

