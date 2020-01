La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hasta el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, se sumaron este martes a las críticas realizadas por la designación del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Macri, que presidió Boca Juniors de 1995 a 2007 y tuvo que retornar al club por unos meses en 2008 porque la Justicia anuló las elecciones, fue nombrado este martes al frente de la Fundación FIFA, cuya misión es promover la educación en valores positivos a través del deporte.

#Institucional Comunicado de prensa acerca de la designación del Ing. Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFAhttps://t.co/oLFrjmEoD1 pic.twitter.com/PVjSZ7cTns — AFA (@afa) January 28, 2020

Ameal, que en diciembre pasado asumió como presidente de Boca Juniors, se sumó a las críticas y aseguró que la FIFA tendría que haber consultado la designación de Macri con los clubes profesionales del fútbol argentino.

“El presidente de la FIFA (Gianni Infantino) debería haber consultado a todos clubes. No estoy de acuerdo, para nada. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes deportivos a los clubes. Me parece que la FIFA no es un premio consuelo”, afirmó en diálogo con Radio Nacional.

Este mismo martes la decisión fue calificada como “lamentable” por Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, y Marcelo Tinelli, su homónimo de San Lorenzo. La Superliga Argentina, por su parte, manifestó su “preocupación”. Por la tarde, la AFA emitió un comunicado en el que asegura recibir “con sorpresa” la designación.

“Teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación”, dice el texto.