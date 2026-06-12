Resumen

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Mauricio Magalhães anota el histórico primer gol de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: Captura de video/X
Mauricio Magalhães anota el histórico primer gol de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: Captura de video/X
Por Redacción EC

Paraguay consiguió su primer gol en el Mundial 2026 gracias a Mauricio Magalhães, quien anotó el descuento a los 73 minutos del partido frente a Estados Unidos, correspondiente a la primera jornada del Grupo D. La jugada nació de una combinación entre dos de las principales figuras paraguayas, Miguel Almirón y Julio Enciso, antes de que Magalhães definiera para colocar el 4-1 en el marcador y devolver algo de esperanza a la Albirroja.

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