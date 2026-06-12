Paraguay consiguió su primer gol en el Mundial 2026 gracias a Mauricio Magalhães, quien anotó el descuento a los 73 minutos del partido frente a Estados Unidos, correspondiente a la primera jornada del Grupo D. La jugada nació de una combinación entre dos de las principales figuras paraguayas, Miguel Almirón y Julio Enciso, antes de que Magalhães definiera para colocar el 4-1 en el marcador y devolver algo de esperanza a la Albirroja.

Cuando el partido parecía totalmente controlado por Estados Unidos, Paraguay encontró una reacción ofensiva en la segunda mitad. Almirón y Enciso elaboraron una buena acción colectiva que terminó con la definición de Mauricio Magalhães dentro del área para marcar el primer gol paraguayo en esta Copa del Mundo. El tanto llegó a los 73 minutos y permitió que los dirigidos por Gustavo Alfaro recortaran distancias en el marcador.

El encuentro se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario del partido inaugural del Grupo D del Mundial 2026. La selección estadounidense tomó rápidamente el control del marcador. A los 7 minutos, una acción liderada por Christian Pulisic terminó en un autogol de Damián Bobadilla para el 1-0. Posteriormente apareció Folarin Balogun, quien se convirtió en la gran figura del partido al marcar un doblete. El delantero anotó a los 30 y 49 minutos para ampliar la ventaja de los anfitriones a 3-0. En los últimos minutos de los descuentos, los anfitriones sellaron el triunfo con un cuarto gol anotado por Giovanni Reyna.

¡PRIMER GOL DE PARAGUAY EN LA COPA DEL MUNDO 2026! Se juntaron los que saben: Almirón, Enciso y Mauricio la mandó a guardar para el 1-3 ante Estados Unidos.



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