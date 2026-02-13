Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mauricio Pinilla, exdelantero chileno, reveló que tiene cáncer de piel.
Mauricio Pinilla, exdelantero chileno, reveló que tiene cáncer de piel.
Por Redacción EC

El exdelantero de la selección de Chile, Mauricio Pinilla, atraviesa un momento complejo tras confirmar que padece cáncer de piel. El diagnóstico llegó luego de acudir al médico por una inflamación en la próstata, procedimiento que derivó en exámenes adicionales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Mauricio Pinilla, exdelantero chileno, reveló que tiene cáncer de piel
Fútbol mundial

Mauricio Pinilla, exdelantero chileno, reveló que tiene cáncer de piel

Uribe lamenta eliminación de Alianza de la Libertadores: “Ahora tenemos la oportunidad nosotros”
Fútbol mundial

Uribe lamenta eliminación de Alianza de la Libertadores: “Ahora tenemos la oportunidad nosotros”

Bayern Múnich vs. Werder Bremen con Luis Díaz: horarios y canales para ver partido por Bundesliga
Fútbol mundial

Bayern Múnich vs. Werder Bremen con Luis Díaz: horarios y canales para ver partido por Bundesliga

Partidos de hoy, viernes 13 de febrero del 2026: agenda, a qué hora, quiénes juegan y por qué canales ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, viernes 13 de febrero del 2026: agenda, a qué hora, quiénes juegan y por qué canales ver fútbol en vivo