Mauricio Pinilla, exdelantero chileno, reveló que tiene cáncer de piel.

El exdelantero de la selección de Chile, Mauricio Pinilla, atraviesa un momento complejo tras confirmar que padece cáncer de piel. El diagnóstico llegó luego de acudir al médico por una inflamación en la próstata, procedimiento que derivó en exámenes adicionales.

En una conversación con la emisora chilena La Metro, el exatacante de 42 años explicó que se encuentra bajo tratamiento tras detectarse la enfermedad en una etapa temprana. Pinilla detalló que, durante los estudios realizados por una prostatitis, los especialistas identificaron manchas en su piel que encendieron las alarmas.

“Me diagnosticaron prostatitis y terminé consultando con distintos médicos. Me hicieron numerosos estudios por unas manchas que aparecieron en mi piel y finalmente me confirmaron cáncer de piel”, relató el exjugador, quien decidió hacer público su caso para generar conciencia.

Pinilla señaló que estuvo hospitalizado durante cuatro días y que los médicos atribuyen en parte el problema a su prolongada exposición al sol durante su carrera profesional. Agregó que la primera fase del tratamiento consiste en eliminar las manchas, proceso que —según los especialistas— debería mostrar resultados en el corto plazo. “Estuve muy expuesto al sol en los entrenamientos. Me hicieron todas las pruebas y mi recuento de glóbulos blancos se disparó”, comentó.

Recordado por su actuación en los octavos de final del Mundial 2014 ante la selección de Brasil, cuando estrelló un remate en el poste que pudo cambiar la historia del anfitrión, Pinilla desarrolló una amplia trayectoria internacional. Defendió camisetas como Universidad de Chile, Inter de Milán, Sporting CP, Celta de Vigo, Atalanta BC y Vasco da Gama, entre otros.

Tras cerrar su etapa profesional en 2021 con Coquimbo Unido, Pinilla inició una nueva faceta como comentarista y conductor de televisión, rol que mantiene en la actualidad mientras continúa con su proceso médico.