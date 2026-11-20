Mauricio Pochettino comenzó una nueva etapa en el Manchester United con la intención de cambiar los hábitos del vestuario y elevar el nivel físico de un equipo que atraviesa una complicada temporada. El entrenador argentino, quien llegó para reemplazar a Michael Carrick, prepara tres nuevas reglas que modificarán la rutina de los futbolistas dentro del club inglés.

Las medidas apuntan principalmente a mejorar la condición física, controlar la alimentación y establecer una mayor disciplina después de los partidos. Según información publicada por medios británicos, el técnico ya comunicó al plantel los cambios que pretende implementar en su metodología de trabajo.

¿Cuáles son las tres nuevas reglas de Pochettino en Manchester United?

El técnico argentino pretende establecer nuevas exigencias para los integrantes del primer equipo. Las disposiciones representan un cambio respecto a las costumbres que tenía el plantel durante la etapa de Carrick.

Estas son las tres medidas que prepara Pochettino:

1. Sin días libres después de los partidos

Los futbolistas ya no tendrán automáticamente un día de descanso después de cada encuentro. En su lugar, deberán presentarse en las instalaciones de Carrington para realizar trabajos de recuperación y análisis táctico. La excepción será cuando el equipo tenga que afrontar desplazamientos largos por Europa, situación en la que sí se contemplaría un descanso para los jugadores.

Mauricio Pochettino llega con mano dura al Manchester United. Foto: X/@Mercado_Ingles

2. Controles frecuentes de peso y grasa corporal

Pochettino también implementará evaluaciones físicas periódicas para conocer el estado de cada integrante del plantel. Los controles permitirán realizar un seguimiento de los niveles de grasa corporal y del peso de los futbolistas. La intención es detectar posibles deficiencias y establecer parámetros que contribuyan a mejorar la preparación física del equipo.

3. Comidas grupales para controlar la alimentación

La tercera medida estará relacionada con la nutrición. El entrenador pretende organizar comidas grupales antes de los partidos para supervisar que los futbolistas mantengan una alimentación acorde con las exigencias del cuerpo técnico. Además de controlar la dieta, estas reuniones buscarán fortalecer la convivencia y la unión dentro del vestuario.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗟𝗢 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢: Mauricio Pochettino ha incluido 3 NUEVAS REGLAS para los jugadores del Manchester United: • No habrán días de descanso después de cada partido, (Michael Carrick si daba un día libre), excepto si tienen viajes largos a través de Europa. • Habrán frecuentes chequeos de peso y grasa corporal. • Cada jugador recibirá una citación para ser monitoreados con nutrición y mejorar el fortalecimiento del equipo. — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 20, 2026

Pochettino tendrá un complicado debut ante Liverpool

El primer gran desafío del entrenador argentino será ante Liverpool, en Anfield, este domingo 22 de noviembre. El encuentro marcará su estreno oficial al frente del Manchester United y representará una prueba exigente para comenzar a evaluar la respuesta de sus jugadores.

Pochettino firmó un contrato hasta el verano europeo de 2029 y llegó acompañado de integrantes de su cuerpo técnico de confianza. Su objetivo inmediato será sacar al equipo de la zona de descenso y recuperar la identidad competitiva de uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

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