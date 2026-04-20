Un momento completamente fuera de lo común se volvió viral en redes sociales luego de que una tarjeta amarilla “desapareciera” en pleno partido. El hecho ocurrió durante un evento benéfico disputado en el estadio de Wembley Stadium, donde el espectáculo superó incluso al propio fútbol.

El protagonista fue el creador de contenido Max Fosh, quien tras ser amonestado decidió sorprender a todos con un truco de magia. En lugar de protestar, tomó la tarjeta mostrada por el árbitro Mark Clattenburg y la hizo desaparecer en cuestión de segundos, generando incredulidad entre jugadores y aficionados.

Max Fosh receives a yellow card and he does an insane magic trick 😭😭😭 pic.twitter.com/ZENHg1EIGJ — KSI NEWS (@ksinews_) April 18, 2026

La ilusión fue posible gracias a un recurso clásico de los magos: el uso de un papel especial que arde rápidamente sin dejar rastro, creando el efecto de que el objeto se esfuma. Todo habría estado previamente coordinado como parte del show, lo que convirtió la escena en uno de los momentos más comentados del evento.

El curioso episodio se dio en un partido de exhibición entre creadores de contenido y figuras invitadas, donde el entretenimiento fue el principal objetivo. El clip no tardó en viralizarse, demostrando una vez más cómo el fútbol también puede ser escenario de situaciones tan inesperadas como creativas.