Por Redacción EC

Un momento completamente fuera de lo común se volvió viral en redes sociales luego de que una tarjeta amarilla “desapareciera” en pleno partido. El hecho ocurrió durante un evento benéfico disputado en el estadio de Wembley Stadium, donde el espectáculo superó incluso al propio fútbol.

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