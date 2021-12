Maximiliano Rodríguez comunicó hace unos días que decidió ponerle punto final a su carrera en el fútbol profesional. Y ya este lunes, el jugador tuvo su último partido en cancha de su querido Newell’s, en duelo frente a Banfield por la jornada 24 de la Liga Profesional de Argentina.

Para el juego final, miles de hinchas de la ‘Lepra’ acudieron al Coloso Marcelo Bielsa no solo para ver ganar a su equipo, sino también para expresarle su cariño a Maxi Rodríguez, uno de los referentes y que tantas alegrías le dio al equipo rosarino, siendo parte del título liguero en el 2013, por ejemplo.

Ante el ‘Taladro’, como estaba pactado, el deportista de 40 años fue reemplazado al minuto 11 del segundo tiempo. Su lugar fue cubierto por Nazareno Fúnez, pero antes de dejar la cancha, Rodríguez fue ovacionado, sus compañeros lo despidieron y ello provocó que derrame algunas lágrimas.

Para que el marco sea más impresionante, hubo fuegos artificiales y los fanáticos, muy emocionados, corearon el nombre del futbolista. Maxi, para agradecer el gesto, alzó los brazos, miró a las tribuna y finalmente dejó su lugar para Fúnez.

El resultado final fue un empate sin goles.

Decir adiós...

El retiro del fútbol profesional es un tema que en algún momento se le pasa por la cabeza a los futbolistas cuando llegan a cierta edad. No fue diferente con Maximiliano Rodríguez, que después de analizarlo bien, a sus 40 años decidió culminar su exitoso y largo camino en este deporte.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, fue el mensaje inicial con el que el ídolo de Newell’s dio a conocer la noticia, en un emotivo video publicado en redes sociales.