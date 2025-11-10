Tras la derrota de River Plate ante Boca Juniors por el Superclásico argentino, Maxi Salas protagonizó un bochornoso incidente con un sujeto. El delantero reaccionó con violencia en contra de un hombre que estaba grabando la salida del plantel visitante del campo de juego una vez finalizado el encuentro. Las imágenes fueron grabadas y se hicieron viral en redes sociales.

El hecho ocurrió minutos después del final del Superclásico, cuando los futbolistas de River abandonaban la cancha entre insultos y gestos de frustración. Salas, que había sido titular, caminaba junto a sus compañeros cuando notó la presencia del joven con el celular en la mano.

En lugar de ignorarlo como estaban haciendo sus compañeros, Salas se dirigió hacia él y sin ningún intercambio de palabras previo, le aplicó un golpe a la mano del sujeto. La acción generó sorpresa en propios y extraños.

El golpe de Maxi Salas a una persona que se encontraba grabando dentro del campo de juego. pic.twitter.com/xELkkUGMPT — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2025

El golpe de Salas expuso el clima de tensión que vive el plantel luego de un nuevo golpe futbolístico ante Boca. En medio de una racha negativa y críticas al rendimiento, el episodio agrava el momento del equipo por Marcelo Gallardo y deja en evidencia la falta de control emocional en un contexto de máxima presión.

*********

