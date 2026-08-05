El delantero argentino Maximiliano Salas rompió el silencio en sus primeras horas como jugador de Independiente Rivadavia y lanzó fuertes críticas contra River Plate, club que lo cedió a préstamo por una temporada.

En una entrevista con Radio La Red, el atacante de 28 años expresó su malestar por la forma en que fue manejada su situación durante los últimos meses y aseguró que las decisiones tomadas en el club trascendieron lo estrictamente deportivo.

Salas no ocultó su frustración al referirse a su salida del conjunto millonario. “Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal”, dijo.

El delantero de River Plate, Maximiliano Salas (número 07), celebra con su compañero, el mediocampista colombiano Kevin Castaño (número 22), tras marcar el segundo gol de su equipo durante el Torneo Clausura 2025 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional (LFP) entre River Plate y Platense en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el 13 de julio de 2025. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP) / ALEJANDRO PAGNI

El futbolista explicó que el período previo a su salida fue especialmente difícil y que nunca sintió respaldo dentro de la institución: “En los últimos dos meses no me sentí jugador”.

Además, sostuvo que la determinación de apartarlo del plantel respondió a factores ajenos al rendimiento futbolístico.

“La decisión de River fue extra futbolística. No comparto, somos seres humanos”, puntualizó.

El delantero cuestionó la forma en que fue apartado

Durante la entrevista, Salas recordó que entrenó de manera diferenciada junto a otros futbolistas separados del plantel profesional y dejó en claro que, aunque respetó la decisión, no estuvo de acuerdo con el trato recibido.

“Se tomó la decisión de apartar a jugadores del club. Acato la orden, pero no la comparto. Además de futbolistas, somos personas. Ante todo está lo humano”, confesó el jugador.

También lamentó que la comunicación no llegara directamente desde el cuerpo técnico: “Me hubiese encantado que me lo dijera Coudet, pero son decisiones ajenas. Hay que acatar órdenes que vienen de arriba”.

💣 LAS FRASES DE MAXI SALAS TRAS SU SALIDA DE RIVER A I. RIVADAVIA



"No está bueno estar encerrado en un CONTAINER"



"NO ME SENTÍ JUGADOR en estos dos meses por la decisión extrafutbolística"



"Se tomó la decisión de apartar a jugadores del club. Acato la orden, pero no la… pic.twitter.com/ph5nAKE3HT — Diario Olé (@DiarioOle) August 4, 2026

River cambió su postura ante la falta de ofertas

River Plate había incorporado a Salas tras ejecutar la cláusula de rescisión de Racing por 8 millones de euros en julio de 2025. Inicialmente, la dirigencia buscó concretar una venta definitiva, pero la falta de propuestas llevó al club a modificar su estrategia.

Finalmente, el atacante fue cedido a préstamo por un año a Independiente Rivadavia, sin cargo y con una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares.

Pensando en esta nueva etapa en Mendoza, el delantero explicó dónde se siente más cómodo dentro del campo de juego.

“Me gustaría jugar por afuera ahora... con Gallardo jugué por adentro. En Racing jugaba por afuera, me gusta, me siento cómodo ahí”, confesó Maxi.