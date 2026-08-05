Las duras confesiones de Maximiliano Salas sobre su salida de River y su llegada a Independiente Rivadavia. Foto: @RiverPlate
Las duras confesiones de Maximiliano Salas sobre su salida de River y su llegada a Independiente Rivadavia. Foto: @RiverPlate
Por Redacción EC

El delantero argentino Maximiliano Salas rompió el silencio en sus primeras horas como jugador de Independiente Rivadavia y lanzó fuertes críticas contra River Plate, club que lo cedió a préstamo por una temporada.

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