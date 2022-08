Real Madrid venció 2-0 a Eintracht Frankfurt por la final de la Supercopa de Europa 2022. Karim Benzema anotó en este partido decisivo y marcaría un nuevo récord en su carrera profesional. El delantero francés consiguió 324 goles oficiales con la ‘mica’ merengue y se coronó como el segundo máximo goleador del club español

En ese sentido, muchos se preguntaron: ¿Cuántos goles necesita Benzema para alcanzar a Cristiano Ronaldo y ser quitarle el trono al portugués? Según el historial de goles, el ‘Comandante’ dejó registrado 450 goles en su paso por el Real Madrid. De esta manera, ‘El gato’ necesitaría conseguir 126 anotaciones

Cabe precisar que gracias a su gol en el minuto 65, superó a Raúl González como segundo máximo artillero de la historia del club (324).

En el plano individual, Benzema tiene otro récord más cercano para superar: los 645 partidos oficiales como madridista de Santillana. Con 606 con la camiseta blanca y en una temporada en la que el Real Madrid tiene aún por delante cinco competiciones, se antoja más fácil de lograr que el del ariete luso; lo que le haría estar entre los cinco jugadores que en más ocasiones se han puesto la camiseta del reciente campeón de la Supercopa de Europa.

Karim Benzema compareció en rueda de prensa este martes en Helsinki, en la víspera de que Real Madrid se enfrente al Eintracht Fráncfort en la Supercopa de Europa, y se fijó como reto mejorar incluso lo conseguido la pasada temporada.

Benzema (34 años) condujo al Real Madrid a los títulos en la Liga española y en la Liga de Campeones. En ambos torneos fue además el máximo goleador, con 27 y 15 tantos respectivamente.

Asimismo precisó sobre su actualidad en el cuadro blanco y sobre si cabe la posibilidad de conseguir el Balón de Oro . “Yo no estoy en si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club, que para mí es el mejor del mundo. Mi nivel tiene que ir para arriba cada temporada. No sabría decir si soy el mejor, hay gente para decir eso. Yo solo estoy concentrado para ayudar al equipo al máximo”, dijo a la prensa internacional en la capital finlandesa.

#UEFASupercup Karim Benzema abrió el pie y celebró el 2-0 del Real Madrid. ¡Olor a campeón en Helsinki!



📺 Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/N6rV8tp0pw — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 10, 2022

“Tras la salida de Cristiano (Ronaldo, en 2018 rumbo a la Juventus) es cierto que yo marqué más goles. Cuando estaba él, yo estaba en otro tipo de juego. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo. Cuando él se fue llegó el momento para cambiar mi juego y mi ambición. Por el momento lo hago bien”, sonrió.

Tras la marcha del brasileño Marcelo, Benzema, que llegó en 2009 al Santiago Bernabéu, ha sido elevado a primer capitán del equipo. “No era algo en lo que pudiera pensar cuando llegué, que tenía 21 años. Lo que tenía en la cabeza entonces era ganar, ganar la Champions, triunfar, ganar trofeos. Hoy que soy primer capitán me siento feliz, muy orgulloso”, declaró.