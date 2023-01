La selección francesa sigue en el ojo de la tormenta, luego de perder la final de la Copa del Mundo, todos los medios han puesto su atención en el equipo para saber qué novedades hay tras el desenlace del Mundial.

La primera noticia importante fue que la federación francesa decidió renovarle el contrato a Didier Deschamps hasta el 2026, que se jugará la Copa del Mundo en Canadá, USA y México.

Tras esta oficialización, le hicieron una entrevista al presidente de la federación francesa y arremetió contra Zidane. “Me sorprendería si fuera allí (Selección de Brasil). Pero él hace lo que quiere, a mí no me preocupa. Nunca lo conocí, nunca nos planteamos separarnos de Didier (...) ¿Me dolería el corazón que se fuera allí? Yo, no tengo nada que sacudir. ¡Él puede ir a donde quiera! Puede ir donde quiera, en un club grande, una selección, me cuesta creerlo en lo que a él se refiere. ¿Si Zidane intentara localizarme? Ciertamente no, ni siquiera lo hubiera llamado por teléfono”, declaró Noël Le Graët.

Tras estas declaraciones, Mbappé salió en defensa del entrenador. “Zidane es Francia, no se puede faltar así el respeto a una leyenda”, publicó en Twitter.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023