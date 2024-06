El delantero estrella de la selección francesa Kylian Mbappé declaró sentirse “liberado, aliviado” luego de que el lunes se anunciara su fichaje por el Real Madrid, este martes en conferencia de prensa en Metz, donde Francia jugará un partido de preparación para la Eurocopa.

“Todo el mundo conoce la información, voy a jugar en el Real Madrid durante al menos cinco temporadas. Es un placer inmenso y un sueño hecho realidad. Voy con mucho entusiasmo y humildad”, declaró Mbappé, quien añadió que no respondería a ninguna otra pregunta sobre su fichaje para “proteger a la selección”.

Sí se refirió en otra respuesta a su salida del París SG tras acabar contrato en el club en el que jugó desde 2017: “Hubo cosas y personas que me hicieron infeliz”.

Mbappé, que comenzó la última temporada apartado en el PSG por su negativa a renovar su contrato, detalló: “En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz”.

En ese pulso con los dirigentes del club francés, “me hablaron violentamente”, denunció, Mbappé, destacando a las personas que le “salvaron”.

“Son (el entrenador) Luis Enrique y (el consejero del presidente) Luis Campos. Sin ellos nunca habría vuelto a poner los pies en un terreno de juego”.

Pese a estas condiciones y a las críticas recibidas por su final de curso discreto, Mbappé considera que ha jugado su mejor temporada, aunque matizó: “Está claro que el próximo año no me contentaré con esto”.