Por Kenyi Peña Andrade

La polémica que dejó el duelo entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026 dio un nuevo giro fuera de las canchas. Kylian Mbappé rompió el silencio y respondió con firmeza a las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lanzó una serie de comentarios de carácter racista e insultante contra el delantero francés tras el encuentro.