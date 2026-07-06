La polémica que dejó el duelo entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026 dio un nuevo giro fuera de las canchas. Kylian Mbappé rompió el silencio y respondió con firmeza a las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lanzó una serie de comentarios de carácter racista e insultante contra el delantero francés tras el encuentro.

Las expresiones de la legisladora generaron una fuerte controversia al referirse a Mbappé con calificativos ofensivos y despectivos. Además de cuestionar su actitud al finalizar el partido, Amarilla también emitió comentarios sobre su origen y apariencia física, provocando una ola de rechazo en redes sociales y entre diversos sectores de la opinión pública.

Ante la magnitud de la controversia, el capitán de la selección francesa decidió pronunciarse mediante un comunicado publicado en su cuenta de X. Sin rodeos, Mbappé respondió: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo“.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

El atacante cerró su mensaje con una firme condena a cualquier forma de discriminación y dejó claro que no piensa guardar silencio frente a este tipo de ataques. “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, escribió Mbappé, un pronunciamiento que rápidamente se viralizó y reavivó el debate sobre el racismo en el deporte y la responsabilidad de las figuras públicas en el uso de su voz.

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