El conjunto francés sabe que la continuidad de uno de sus principales estrellas no está asegurada. Leonardo Araujo, director deportivo del París Saint-Germain, tiene claro que la renovación del contrato de Kylian Mbappé depende solo del jugador, por más deseos que tenga el PSG de seguir contando con el galo.

En entrevista con el sitio Europe 1, el exfutbolista brasileño afirmó que al PSG le gustaría tener a Kylian Mbappé para toda la vida. Sin embargo, se quiere respetar la postura del futbolista de 22 años. Y esta no es otra que dejar la Ligue 1 y defender la camiseta del Madrid en LaLiga Santander.

“Si Mbappé decide quedarse, se quedará, porque ese es nuestro deseo. Es una situación complicada, ya que nos gustaría que se quedara toda la vida, pero tenemos que respetar su posición. Creo que todavía hay posibilidades de que renueve”, dijo Leonardo al ser preguntado por el futuro del crack del PSG.

Mbappé sigue sin anunciar cuál será su futuro

Esta semana, el delantero francés brindó una entrevista a la revista ‘Paris Match’ en la que habló sobre su vida, pero evitando referirse a su continuidad en el PSG ni su hipotético interés por fichar por el Real Madrid, el joven atacante insiste en presentarse como una persona normal una vez que deja los campos de fútbol.

Preguntado por si su futuro sigue tan prefijado como parece que ha estado su historia desde la infancia, reconoce en primer lugar que “pasar de joven promesa a profesional, del Mónaco al PSG era lógico”.

Asimismo, Mbappé asegura que él es quien tiene la última palabra sobre su carrera, y aunque discute con sus padres sobre eso, “nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía”.