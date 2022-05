Una llamativa respuesta. Nasser Al-Khelaïfi se llevó toda la atención de los medios de comunicación españoles tras su llegada a Madrid. El presidente del PSG estuvo pocas horas en la capital de España, pero se dio el tiempo de realizar un comentario sobre el futuro de Kylian Mbappé.

El mandamás del PSG fue a cenar al restaurante madrileño ‘Amazónico’ y a la entrada fue preguntado por la posibilidad de ver a Mbappé. Su respuesta cayó como un ‘bombazo’, mostrando su indignación: “¡Menuda pregunta”!.

Al-Khelaifi llegó a la capital de España a primera hora de la mañana para presidir la reunión del Ejecutivo de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que como es habitual antes del Congreso de la UEFA se reúne para trasladar las peticiones de los equipos, especialmente en el asunto del nuevo formato de la Champions League.

En el Wanda Metropolitano, donde tuvo lugar la reunión, Al-Khelaifi no tuvo contacto alguno con los dirigentes del Real Madrid, ya que el club ‘blanco’, así como Juventus y Barcelona, abandonaron la asociación a raíz del conflicto con la Superliga.

En Francia explican el viaje de Mbappé

Según informa el medio galo ‘RMC Sports’, en el Parque de los Príncipes cayó como un baldazo de agua fría el viaje express de Mbappé y analizan los motivos más allá del ocio. Eso sí, el hecho de que no haya tomado el vuelo solo, deja más tranquilos al PSG.

Para el citado medio, que Hakimi (y se nombra también a otros jugadores de momento no desvelados) haya acompañado a Kylian es visto como la confirmación de que el delantero no se sentará con Florentino Pérez. Al menos no este lunes.