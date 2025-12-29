Ronaldo Nazario dejó una huella imborrable en el fútbol, aún es temido por los defensores que lo enfrentaron y dejó muchas anécdotas durante sus años de actividad.
En las últimas horas, muchos usuarios recordaron uno de los momentos más difíciles que tuvo que pasar ‘O Fenómeno’ en los inicios de su carrera.
“Esta anécdota es increíble. Cosas de jóvenes, iba muy confiado y dije una entrevista el miércoles que en el partido del domingo marcaría tres goles”, inició contándole a Juan Sebastián Verón.
“Ni me acordaba. Llegamos al partido, minuto 2, el balón lo tiene mi defensa, yo miraba para allí y viene uno por detrás y me mete un puñetazo. Me caigo, no sabía ni de donde venía. Me levanto ya con sangre, preguntando que pasaba, y me dice ‘aquí no vas a marcar tres goles en tu p*** vida, cab***”, continuó.
“Salí llorando del campo a los 16 años, inexperto, lloraba y lloraba, salí en una entrevista llorando porque me estaban pegando sin balón”, lamentó.
No obstante, Ronaldo, aún a su corta edad, demostró una actitud muy inusual para un chico de 16 años.
“Al final ganamos el partido 3-0 y marque los tres goles”, finalizó entre risas.
