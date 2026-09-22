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Resumen

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Ricarco Gareca dirigió a la selección peruana entre 2015 y 2022. (Foto: Agencias)
Ricarco Gareca dirigió a la selección peruana entre 2015 y 2022. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Ricardo Gareca no entiende el fútbol como una fotografía que queda congelada en el tiempo. Para el entrenador argentino, mantenerse vigente también implica escuchar, observar y aprender de quienes tienen otras maneras de entender el juego. En una entrevista con Olé, el ‘Tigre’ contó detalles de las giras que realizó para reunirse con algunos de los técnicos que admira y conocer de cerca sus métodos de trabajo.

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