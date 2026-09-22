Ricardo Gareca no entiende el fútbol como una fotografía que queda congelada en el tiempo. Para el entrenador argentino, mantenerse vigente también implica escuchar, observar y aprender de quienes tienen otras maneras de entender el juego. En una entrevista con Olé, el ‘Tigre’ contó detalles de las giras que realizó para reunirse con algunos de los técnicos que admira y conocer de cerca sus métodos de trabajo.

“Soy de hacer gira de entrenadores y hablo”, explicó el extécnico de la selección argentina. En ese recorrido tuvo conversaciones con Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Diego Milito y Jorge Valdano, además de viajar a Alemania para observar los entrenamientos del Bayern Múnich cuando Pep Guardiola era su entrenador. También compartió con Manuel Pellegrini, otro de los técnicos a los que sigue. “Técnicos que me gustan”, resumió el argentino sobre los motivos que lo llevaron a buscar esos encuentros.

Gareca dejó claro que esas visitas no tienen como objetivo llevarse una receta para luego aplicarla en sus propios equipos. “Cada uno tiene opiniones diferentes. Algunos coinciden, algunos no. Los escucho, debatíamos. Pero más que nada escucharlos”, explicó. El exentrenador de la selección peruana señaló que tiene definida su propia idea sobre cómo quiere jugar y trabajar, pero considera importante conocer qué están observando otros colegas, especialmente frente a la evolución de las tácticas.

“No es ir a ver para copiar, sino para ver si yo estoy alineado con lo actual”, sostuvo. Esa frase resume una parte importante de su filosofía: conservar una identidad propia sin quedar atrapado en conceptos del pasado. Para Gareca, conversar con otros entrenadores también le permite contrastar sus ideas y entender hacia dónde se dirige el fútbol.

En esa misma línea, el ‘Tigre’ fue consultado por Marcelo Bielsa y por la manera en que los entrenadores de otra generación deben comunicarse actualmente con los futbolistas. Su respuesta apuntó precisamente a la necesidad de adaptarse. “El tiempo pasa y nos ponemos grandes. Algunos dicen que todo tiempo pasado es mejor. Yo no creo en eso”, afirmó. Para Gareca, el paso de los años no debería significar aferrarse a viejas fórmulas, sino entender que “en distintas cosas” hay que actualizarse y dejar atrás aquello que ya no funciona.

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