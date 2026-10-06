El capitán argentino jugará este martes ante Benín su último partido con la Albiceleste en el Monumental. (FOTO: X de la Selección Argentina)
El capitán argentino jugará este martes ante Benín su último partido con la Albiceleste en el Monumental. (FOTO: X de la Selección Argentina)
Por Redacción EC

Hay despedidas que empiezan mucho antes del último partido. La de Lionel Messi comenzó este martes, cuando el capitán de la selección argentina decidió ponerle palabras a una historia que durante más de dos décadas estuvo marcada por sueños, frustraciones, lágrimas y, finalmente, gloria. A horas de enfrentar a Benín en el Monumental, el rosarino compartió un video en el que dejó claro que se marcha tranquilo: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.