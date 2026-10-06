Hay despedidas que empiezan mucho antes del último partido. La de Lionel Messi comenzó este martes, cuando el capitán de la selección argentina decidió ponerle palabras a una historia que durante más de dos décadas estuvo marcada por sueños, frustraciones, lágrimas y, finalmente, gloria. A horas de enfrentar a Benín en el Monumental, el rosarino compartió un video en el que dejó claro que se marcha tranquilo: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo”.

El mensaje, difundido por Adidas y acompañado por la canción “Gracias a la vida”, de Mercedes Sosa, fue dirigido a los hinchas que acompañaron a Messi desde aquel debut con la selección mayor hace 21 años. “Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, expresó el capitán, en una despedida que anticipa la emoción que se vivirá esta noche en el estadio Monumental.

Messi llega al último partido de su carrera internacional con números que explican, al menos en parte, la dimensión de su legado. Según los registros difundidos antes de su despedida, disputó 207 encuentros con Argentina, marcó 125 goles y sumó 68 asistencias. Es el máximo goleador y asistidor histórico de la Albiceleste, además del futbolista con más presencias. En ese recorrido también conquistó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”. UFFF, ESTAS PALABRAS DE MESSI. 💔🇦🇷 https://t.co/Vrj5mdDLHj — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

El partido ante Benín, programado para las 20:00 horas de Argentina, será el último de Messi con la camiseta nacional frente a su público. El Monumental, que tendrá más de 85 mil espectadores, se prepara para una jornada con homenajes y la presencia de varios de sus compañeros más cercanos, entre ellos Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso. Ángel Di María también confirmó su presencia para acompañar a su amigo desde las tribunas.

Después quedará el recuerdo. Quedarán los goles, las finales perdidas, las noches de frustración y aquella imagen eterna de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar. Pero antes de cerrar definitivamente el capítulo, el propio capitán eligió una frase que resume cómo quiere despedirse: sin cuentas pendientes. “Me voy en paz. Dejé todo”. Y esta vez, quizá por última vez, el ‘10’ volverá a ponerse la camiseta que alguna vez fue un sueño, luego un orgullo y finalmente, como él mismo dijo, toda su vida.