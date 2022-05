Independiente Medellín visita a 9 de Octubre en partido correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio Estadio Jocay . El encuentro se jugará desde las 19:30, hora de Colombia y Ecuador.

Tras jugarse tres jornadas, Medellín suma 4 puntos y está a 1 de los líderes Guariña (Paraguay) e Internacional de Porto Alegre (Brasil), por lo que está obligado a ganar. Como se recuerda, solo clasifica un equipo por cada grupo.

Por su parte, 9 de Octubre está obligado a conseguir los tres puntos para poder meterse a la lucha por la clasificación. El equipo ecuatoriano solo tiene 1 punto, producto del empate 2-2 ante Internacional.

En el encuentro jugado en Colombia, Independiente Medellín venció 2-1, con goles de Vladimir Hernández y Bryan Castrillón. El descuento lo anotó Manuel Lucas.

Medellín vs. 9 de Octubre: horarios del partido

Perú - 19:30

Colombia - 19:30

Ecuador - 19:30

México - 19:30

Venezuela - 20:30

Bolivia - 20:30

Chile - 21:30

Paraguay - 21:30

Argentina - 21:30

Uruguay - 21:30

Brasil - 21:30

¿Dónde ver el Medellín vs. 9 de Octubre?

El partido entre Medellín y 9 de Octubre podrá seguirse a través de la señal de DirecTV Sports. También puedes seguir todas las incidencias del encuentro en la web de El Comercio.

Tras el empate sin goles entre Medellín y Atlético Nacional por el torneo colombiano, el técnico Julio Comesaña indicó: “No me voy ni aburrido ni frustrado. Acá estamos acostumbrados a hacer tragedias. Yo no me puedo ubicar en las sensaciones de la gente, me tengo que ubicar en las sensaciones del entrenador”.

9 de Octubre llega en mal momento, no ganan desde hace nueve fechas y en el torneo ecuatoriano se ubica en la última ubicación con solo 6 puntos, lejos de la campaña que realizó el 2021.