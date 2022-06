Medellín vs. Envigado EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la cuarta jornada del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay este jueves 9 de junio del 2022 desde las 8:15 p.m. (horario peruano) en el estadio Atanasio Girardot.

El ‘Poderoso de la Montaña’ ha sido irregular en sus recientes presentaciones. Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana (tercero con cinco puntos), el elenco liderado por el técnico Julio Comesaña apenas igualó contra Deportes Tolima y la ‘Naranja Mecánica’. Este último recién pudo sumar su primera unidad en la ronda de semifinales.

¿A qué hora juegan Medellín vs. Envigado por la Liga BetPlay?

Perú – 8:15 p.m.

Ecuador – 8:15 p.m.

Colombia – 8:15 p.m.

México – 8:15 p.m.

Chile – 9:15 p.m.

Venezuela – 9:15 p.m.

Bolivia – 9:15 p.m.

Paraguay – 9:15 p.m.

Argentina – 10:15 p.m.

Uruguay – 10:15p.m.

Brasil – 10:15 p.m.

España – 3:15 a.m. (10 de junio)

“Hay que aceptar que las cosas no salen y uno atraviesa dificultades”, reconoció el DT del Deportivo Independiente Medellín. Eso sí, el estratega uruguayo señaló que el equipo ha tenido avances importantes. “Encontramos una manera de jugar, el equipo estuvo creciendo”, dijo. Luego, Comesaña entendió la postura del hincha: “Que me grite lo que quiera, sé que hay que ganar, pero no tengo la receta”, indicó.

De su lado, Envigado la pasó realmente mal en el inicio de los cuadrangulares. El ‘Equipo Naranja’ perdió contra Deportes Tolima 1-4 y La Equidad por 2-0. Pero, los liderados por Alberto Suárez mostraron una mejoría frente a DIM y fue suficiente para sumar su primer punto. De todos, modos, deben vencer fuera de casa para seguir pensando en la final.

Medellín vs. Envigado: canal de transmisión

Para ver el partido entre Medellín y Envigado de la Liga BetPlay hay una opción en canales de TV. Si estás en Colombia puedes seguirlo en Win Sports.

¿Dónde ver online el partido Medellín vs. Envigado por la Liga BetPlay?

Para ver la transmisión online del partido entre Medellín y Envigado hay una opción. Si vives en Colombia puedes seguirlo en Win Sports Online.

¿Dónde jugarán Medellín vs. Envigado por la Liga BetPlay?