ESPN y Star Plus pasan el partido: sigue Melgar vs. Atlético Nacional por la fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará este miércoles 24 de mayo, desde las 21:00 horas de Perú y Colombia, en el estadio Virgen de Chapi de Arequipa, más conocido como el Monumental de la UNSA. El ‘Verdolaga’ marcha primero con siete puntos luego de dos triunfos y un empate, mientras que el ‘Dominó’ es colero con solo una unidad, realidad que lo obliga a salir a buscar una victoria como local para no quedar fuera de competencia.

