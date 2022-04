Melgar vs. Cuiabá EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este jueves 7 de abril por la primera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana a partir de las 5:15 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el estadio Arena Pantanal de Brasil.

Al respecto, el portero del club brasileño, Walter, se refirió al duelo frente al ‘Dominó'. “Sabemos que esta competición es diferente, por el estilo de juego. Sabemos que son partidos difíciles y que necesitan algo más del equipo. Es simplemente que todos pongan en práctica lo que ya han hecho en su carrera”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, el guardameta resaltó las cualidades del conjunto arequipeño. “Recibimos algunos videos sobre Melgar. Sabemos que es un equipo que juega bien el balón, tiene una salida más cercana al juego y tiene una gran potencia física”, explicó.

Es importante mencionar que Cuiabá llega motivado a este encuentro. El equipo dirigido por Luís Carlos de Oliveira Preto o más conocido como Pintado se quedó con el Campeonato Matogrossense tras vencer en la final a União Esporte Clube.

Melgar vs. Cuiabá: horarios

Perú: 5:15 p. m.

Ecuador: 5:15 p. m.

Colombia: 5:15 p. m.

México: 5:15 p. m.

Argentina: 7:15 p. m.

Chile: 6:15 p. m.

Uruguay: 7:15 p. m.

Por su parte, Melgar llega a la etapa tras eliminar a Cienciano en la fase previa. En Cusco, el conjunto rojinegro empató 1-1 y, en Arequipa, el ‘Dominó' salió victorioso gracias al gol de Bernardo Cuesta.

Asimismo, el conjunto arequipeño busca su revancha en este nuevo formato de la Copa Sudamericana. En la edición del 2021, el equipo peruano se ubicó en el segundo lugar del grupo D con 10 unidades y solo por detrás de Paranaense por lo que no pudo clasificar a octavos de final.

En esta oportunidad, Melgar espera que sí puedan concretar su pase a la siguiente fase. Asimismo, se encuentra motivado ya que venció por 3-0 a Carlos Stein en el reciente compromiso de la Liga 1.

Tras el triunfo, el técnico de Melgar, Néstor Lorenzo, resaltó el trabajo de sus dirigidos. “Para mí fue un muy buen partido, el equipo generó innumerables situaciones de gol y me preocupa que no estuvimos finos en la terminación de algunas jugadas. Necesitábamos ganar para no despegarnos del lote de arriba”, señaló.

Melgar vs. Cuiabá: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Cuiabá vs. Melgar por la primera jornada del grupo B de la Copa Sudamericana se transmitirá en exclusiva a través de DIRECTV Sports.

Copa Sudamericana 2022: ¿Cuáles son los otros integrantes del grupo B?

Racing de Avellaneda y River Plate de Uruguay también conformar el grupo B. En la próxima jornada, el ‘Dominó' enfrentará al ‘Darsenero’ en condición de local, mientras que Cuiabá visitará Argentina para jugar frente a la ‘Academia’.

