Hoy, Melgar vs. Junior EN VIVO ONLINE: duelo por la Copa Libertadores 2019 vía Fox Sports

Melgar vs. Junior EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 3

Melgar tiene un muy duro reto cuando reciba a su similar del Junior de Barranquilla en Arequipa por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2019 en donde los locales buscarán un triunfo que les permita seguir soñando con la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Los arequipeños llegan a este partido heridos luego de haber caído derrotados y goleados ante el Palmeiras como visitantes por 3 tantos a 0 por lo que ahora llegó su turno para poder llevarse los tres puntos y pensar en el cuarto partido de Copa.

El equipo de Melgar llega con todas sus figuras al máximo nivel, en especial el delantero Bernardo Cuesta, que en la fecha pasada del torneo peruano fue el autor de un notable hat-trick que lo pone como uno de los goleadores del campeonato.

Fecha del Melgar vs. Junior

El partido entre Melgar y Junior por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 será realizado este día martes 2 de abril del 2019.

Hora del Melgar vs. Junior

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

Canal del Melgar vs. Junior

Fox Sports 3