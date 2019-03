Melgar vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 3: juegan por Grupo F de la Copa Libertadores

Melgar vs. Palmeiras se enfrentarán este martes en Sao Paulo en busca de tres puntos que pueden definir el liderato del grupo F de la Copa Libertadores 2019. El compromiso se disputará a las 5:15 de la tarde (hora peruana) en el estadio Allianz Parque y será transmitido a través de la señal de Fox Sports 3.

El 'Verdao', campeón brasileño dirigido por Luiz Felipe Scolari, lidera el grupo tras vencer 2-0 en Colombia al Junior de Barranquilla. Melgar y el argentino San Lorenzo de Almagro dividen la segunda posición, luego de empatar sin goles en el debut continental la semana pasada en Arequipa.

Alianza Lima vs. Inter: sin Mauricio Affonso, íntimos revelaron lista de jugadores para la Copa Libertadores



Barcelona vs. Lyon: Día, hora y canales de la revancha por octavos de final de Champions League



Melgar vs. Palmeiras | Horarios del partido

16:15 horas en México

17:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas en Venezuela, Bolivia

19:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

23:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:15 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

06:15 horas del miércoles en China

07:15 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Palmeiras llega en clima de fiesta. No sólo se hicieron con el campeonato brasileño en diciembre, sino que arrancan esta temporada al frente de su grupo en el Campeonato Paulista.

Melgar vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 3: juegan por Copa Libertadores en el Allianz Parque. | Foto: AFP/Reuters

Acumulando apenas una derrota desde octubre, el club paulista sólo tiene motivos para celebrar.

Felipao, que fue campeón de la Libertadores justamente con Palmeiras hace dos décadas, quiere reeditar y la victoria contra el Junior de Barranquilla de visitante luce como un abreboca claro de lo que los peruanos van a enfrentar en el templo del Palestra.

En materia de resultados, el empate 1-1 el sábado contra el Mirassol de la segunda división no le quita el sueño al 'Verdao' que, concentrado en la Libertadores, entró con un equipo formado casi enteramente por reservas para el choque por el Campeonato Paulista, donde se mantiene liderando con comodidad.

Melgar vs. San Lorenzo: resumen del partido. (Video: FOX Sports)

Lo que sí puede estar inquietando al mundialista Felipao son las estadísticas. El único gol del sábado fue de tiro penal. En el campeonato regional, Palmeiras acierta apenas un tercio de sus finalizaciones, según números de la prensa local.

"No hicimos lo correcto, no hicimos el pase acertado. Cuando lo hicimos, la finalización falló. La infiltración no fue correcta en algunos momentos (...) Una serie de detalles para corregir, y espero corregirlos para el juego del martes, porque la Libertadores es diferente", dijo Felipao el fin de semana.

Melgar llega a Sao Paulo con hambre de goles, urgido de ganar para sumar tres puntos en un grupo difícil, tras garantizar apenas un empate en el segundo lugar de la tabla en su debut en el torneo.

Junior no pudo sacar un resultado positivo de local y cayó 2-0 ante Palmeiras, por la primera jornada de la Copa Libertadores (Video: YouTube)

El club arequipeño, sin embargo, vive un momento complicado en el campeonato de la primera división de Perú. Los dirigidos por el argentino Jorge Pautasso están en la antepenúltima posición de la Liga 1, acumulando dos derrotas y un empate.

Los rojinegros, que llegaron a la fase de grupos derrotando a la Universidad de Chile y al venezolano Caracas FC, no lograron aprovechar las ventajas de ser locales en el duelo contra el argentino San Lorenzo la semana pasada, y a pesar de los 2.335 metros de altitud de su local Arequipa y del entusiasmo de su hinchada, se fueron apenas con un punto de empate.

El desafío del martes para el equipo 'dominó' promete. Una parte del plantel llegó el fin de semana a Sao Paulo para concentrarse en el duelo continental, en tanto un equipo reserva enfrentaba el compromiso local en Cusco.

La decisión obedece a la seguidilla de juegos locales que se intercalan con los internacionales con pocos días de descanso.

Melgar visita a Palmeiras por la segunda fecha de la Copa Libertadores. AFP

Melgar vs. Palmeiras | Posibles alineaciones

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gómez, Antônio Carlos, Victor Luis, Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa, Dudu y Borja. DT: Luiz Felipe Scolari.

Melgar: Carlos Cáceda - Giancarlo Carmona, Paolo Fuentes, David Villalba, Nicolás Freitas - Joel Sánchez, Alexis Arias, Hideyoshi Arakaki, Leonardo Mifflin - Bernardo Cuesta, Jhonny Vidales. DT: Jorge Pautasso.

Fuente: AFP