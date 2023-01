Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, presentó este viernes a Memphis Depay, último fichaje del conjunto rojiblanco, como un futbolista con una “gran experiencia en el fútbol europeo”, que “ha demostrado su enorme calidad y talento en todo los equipos que ha estado”, como el PSV, el Lyon, el Barcelona y el Manchester United, además de la selección de Países Bajos.

“El fútbol es mucho más que sólo goles”, advirtió Memphis Depay, el nuevo goleador del Atlético de Madrid, con el ‘9′ a la espalda, presentado este viernes en el estadio Metropolitano, en el que asume el “gran desafío” de reencontrarse con su versión del Olympique Lyon, mientras reivindica su “creatividad” y su sacrificio defensivo.

“Todos los jugadores tenemos que trabajar. Veo las estadísticas después de un partido y pueden sorprenderse, porque se observan los kilómetros que hago yo en cada partido. Trabajo por el equipo. No creo que vaya a ser un problema en absoluto. Está claro que tengo que adaptarme al nuevo estilo, pero yo no lo veo como un problema (el esfuerzo defensivo)”, proclamó en el auditorio de su nuevo estadio, a 24 horas de su posible debut, frente al Valladolid.

“Ha sido genial. Todo muy rápido. Me uní al equipo este jueves. Fue un día intenso. Tenía una sensación muy buena. Tuvo una buena conversación con el ‘míster’ (Diego Simeone)”, expuso en sus primeras palabras como rojiblanco, incorporado desde el jueves a los entrenamientos, con el anuncio oficial de su fichaje este mismo viernes hasta el 30 de junio de 2025 y con su presentación esta misma tarde junto a Enrique Cerezo, su presidente.

“Hablamos con Simeone un poco de cómo me siento. Ayer fue un día muy largo. Tuvimos que hacer todo el papeleo de la firma. Fue un día intenso. Pero de las cosas más importantes ha sido que él quiere que me sienta en casa y que me adapte cuanto antes al equipo. Eso a mí me hace ilusión”, explicó.

“Se conoce por su pasión por el club. Y quiere que esté listo cuanto antes. Me conoce bien por el tiempo que estuve en el Barcelona y en Lyon. Yo le gusto como jugador. Quiere que alcance la forma que tuve en el Lyon (76 goles y 52 asistencias). Va a ser un desafío para mí”, abundó Memphis, que también habló con Antoine Griezmann antes de su llegada.

EFE.