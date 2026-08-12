Memphis Depay reaccionó al comunicado de Corinthians en el que el club brasileño anunció que no renovará su contrato por motivos económicos. El delantero neerlandés aseguró que existía un acuerdo para extender su vínculo por dos temporadas más y acusó a la directiva de incumplir lo pactado.
Memphis Depay reaccionó al comunicado de Corinthians en el que el club brasileño anunció que no renovará su contrato por motivos económicos. El delantero neerlandés aseguró que existía un acuerdo para extender su vínculo por dos temporadas más y acusó a la directiva de incumplir lo pactado.
“Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más”, escribió Depay en sus redes sociales.
El atacante de 32 años sostuvo que la renovación había sido acordada con diferentes áreas de la institución, incluida la presidencia.
“Algunas personas decidieron romper este compromiso”
Depay explicó que el acuerdo, según su versión, había sido respaldado por la dirigencia y los departamentos deportivo, legal y financiero de Corinthians.
“Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron romper este compromiso”, manifestó el neerlandés.
La respuesta del delantero se produjo horas después de que Corinthians comunicara oficialmente que había decidido no prolongar su vínculo, argumentando razones vinculadas exclusivamente a la situación económica del club.
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Depay advierte que defenderá sus intereses
El exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid, cuyo contrato con Corinthians venció a finales de julio, también dejó una advertencia sobre los próximos pasos que podría tomar.
“Yo no quería que esto suceda y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para defender mis intereses”, señaló.
Además, adelantó que se pronunciará públicamente en los próximos días y lanzó una contundente advertencia: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”, sentenció.
Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach…— Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026
¿Cuánto le debe Corinthians a Memphis Depay?
El conflicto también está relacionado con una importante deuda económica. Según medios brasileños, Corinthians mantiene una deuda con Depay que alcanzaría los 42 millones de reales, equivalentes a unos 8 millones de dólares, sin considerar los intereses.
El club anunció que su presidente, Osmar Stabile, ofrecerá en los próximos días una conferencia de prensa para explicar la situación y los motivos que llevaron a la institución a decidir que no continuará el vínculo con el atacante.
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