Memphis Depay y su contundente respuesta a Corinthians: "No dejaré este comportamiento sin sanción". Foto: Getty Images
Memphis Depay y su contundente respuesta a Corinthians: "No dejaré este comportamiento sin sanción". Foto: Getty Images
Por Redacción EC

Memphis Depay reaccionó al comunicado de Corinthians en el que el club brasileño anunció que no renovará su contrato por motivos económicos. El delantero neerlandés aseguró que existía un acuerdo para extender su vínculo por dos temporadas más y acusó a la directiva de incumplir lo pactado.

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