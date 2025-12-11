El histórico club finlandés FC Haka vivió un nuevo golpe devastador tras consumarse su descenso a la segunda división luego de una temporada complicada en la Veikkausliiga. Apenas semanas después de quedar último con solo 17 puntos, su estadio, Tehtaan kenttä —también conocido como Factory Field— sufrió un incendio de gran magnitud que destruyó por completo una de sus tribunas y dañó el césped artificial.

La policía finlandesa identificó a tres menores de edad como los principales implicados en el siniestro. Según las autoridades, uno de ellos, de aproximadamente 15 años, confesó haber encendido un objeto que desencadenó las llamas dentro del estadio, y los tres estaban presentes cuando el fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera.

Debido a la legislación finlandesa, estos menores no pueden ser procesados penalmente, ya que están por debajo de la edad de responsabilidad criminal, aunque sí podrían enfrentar la obligación de responder por los daños materiales. Las imágenes del estadio consumido por el fuego generaron conmoción en la comunidad local, que ahora enfrenta la difícil reconstrucción de una de las sedes más emblemáticas del fútbol finlandés.

Dirigentes del club lamentaron profundamente el incidente y advirtieron que los costos de reparación serán significativos en un momento ya complicado para el equipo. Además, la dirigencia ha iniciado campañas de apoyo para recaudar fondos y reconstruir lo perdido, mientras la afición y autoridades locales trabajan para restaurar el estadio y apoyar al club en su trayectoria de regreso a la élite del fútbol finlandés.