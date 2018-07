Menotti: "Me sorprende que Barros Schelotto no sea candidato a la selección argentina"

El ex entrenador de la selección argentina César Luis Menotti se mostró sorprendido de que Guillermo Barros Schelotto no sea candidato para dirigir a la Albiceleste. Con la salida oficializada de Jorge Sampaoli, quien solo llegó a octavos de final en Rusia 2018, la lista de nombres para sucederlo comenzó.

"Lo de la selección es un tema que la dirigencia tendrá que resolver. Hay una maniobra política alrededor siempre. Representantes que quieren meter al suyo, periodistas... De hecho, me llama la atención que a Barros Schelotto no se lo nombre entre los candidatos. No debe tener prensa. Guillermo ganó los últimos dos campeonatos con Boca. No digo que tenga que ser el técnico, pero esto tiene que ver con cómo se mueve esto de los nombres. Hubo nombres insólitos, que no se entiende cómo aparecen", dijo Menotti en declaraciones a radio Mitre.

El ex DT quiere dejar en evidencia que algunos de los nombres que han escuchado como posibles candidatos, en realidad, son instalados por diversos intereses.

"Se manejan 200 nombres, y no se sabe por qué. Me parece que la AFA no tiene urgencia. Ahora tiene tiempo para pensar, evaluar, informarse. No busquen al amigo del amigo", añadió.

