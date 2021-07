Conforme a los criterios de Saber más

Tras el final de la Copa América y la Euro 2020, los equipos europeos han salido al mercado de fichajes para conseguir los mejores jugadores. El Paris Saint-Germain ya ha dado el golpe tras contratar a Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, por ejemplo. Durante el primer año desde la COVID-19, los equipos no hicieron grandes movimientos en el mercado de transferencias. ¿El motivo? La falta de ingresos debido a la pandemia mundial dejó a los clubes sin muchos recursos. Sin embargo, este año la situación parece haberse estabilizado un poco.

Ahora, los equipos han decidido dar un paso adelante en el mercado de fichajes y salir por jugadores del primer nivel de rendimiento. El Atlético de Madrid, campeón de España, por ejemplo, se ha hecho con Rodrigo de Paul, el reciente campeón de la Copa América. Por el lado del Barcelona, el equipo dirigido por Ronald Koeman ha fichado a coste cero al goleador histórico del Manchester City, Sergio Agûero, y a Memphis Depay. En este once ideal no está incluido Lionel Messi, debido a que no se ha confirmado si anclará en algún nuevo club. Por ahora, la prioridad para el ’10′ argentino sigue siendo el Barcelona.

Así, los clubes más grandes de Europa buscan armarse de cara a una nueva temporada en sus ligas locales y en la Champions League. A propósito del mercado de fichajes, ¿cuál sería el 11 de ensueño con los traspasos más importantes en esta temporada?

El once de ensueño del fútbol europeo

Sin duda alguna, el club que ha dado la sorpresa este año ha sido el Paris Saint-Germain. Con una plantilla ya de ensueño, esta nueva temporada no ha demostrado su poderío económico al gastar millones, pero sí una buena estrategia.

Sin embargo, el Barcelona también ha encontrado buenas ofertas y, al igual que el club francés, fichó jugadores con costo de llegada cero. Tras aprovechar el fin de contrato de los futbolistas, los clubes presentaron sus ofertas y se hicieron con ellos sin pagar costo de traspaso. Así, Agüero, Donnaruma, Ramos o Depay llegaron gratis.

Sin embargo, no solo el PSG o el Barcelona han hecho movimientos. Los fichajes más importantes en el mercado también se los han llevado el Manchester City, el Bayern Múnich y la Lazio de Italia. Si bien cada equipo lucha por ganar la Champions League a final de temporada, con los traspasos más importantes se podría formar un once que bien podría competirle a cualquier equipo.

Gianluigi Donnarumma

El reciente campeón de Europa, Gianluigi Donnarumma, dejó su casa, el AC Milan, para volar hacia París. El arquero de tan solo 22 años terminó su contrato en Italia y firmó por el equipo de Neymar Jr. y Kylian Mbappé. Sin embargo, no llegaría como titular. En el arco parisino se encuentra Keylor Navas, con quien el italiano competiría por un puesto en el futuro. Es por ello que el campeón de Europa ha sido criticado por dejar Italia en busca de un proyecto más ambicioso.

Achraf Hakimi

El lateral derecho hispano-marroquí llega al PSG con tan solo 22 años. Después de una buena campaña con el Inter de Milán, el futbolista migra en busca de un proyecto más ambicioso. Ahora, el joven lateral derecho aprovechará el espacio dejado por Alessandro Florenzi, quien ha regresado a la Roma.

Sergio Ramos

El experimentado capitán español llegó al PSG tras dejar Madrid. Debido a su fin en el contrato, el español dejó el club blanco y llegó a París a costo cero, además de bajarse el sueldo mensual. “Hemos tomado una buena decisión, ¿eh?”, le dijo Sergio Ramos a Hakimi al encontrarlo en el vestuario parisino. Y es que ambos jugadores coincidieron en el Real Madrid allá por el año 2018. Sin embargo, el comentario no gustó en la afición madridista, que no comparte la salida de su excapitán. Sin embargo, Ramos llega ahora para darle más experiencia a un equipo que busca ganar la Champions League después de haber estado tan cerca en el 2020.

Mitchel Bakker

Sin muchas luces, el lateral izquierdo de 21 años deja el PSG para unirse al Bayer Leverkusen. Sin embargo, el equipo parisino lo ha liberado con una opción de recompra en el futuro. Y es que el jugador de 21 años es una promesa que, tras haber jugado partidos en la liga francesa y en la Champions League, busca repotenciar su habilidad en Alemania.

Jadon Sancho

El futbolista inglés, ahora criticado por el penal fallado en la final de la Euro 2020, llega desde el Borussia Dortmund al Manchester United . Y es que, tras una buena temporada en Alemania, el mediocampista buscará crecer en el proyecto inglés, reciente subcampeón de la Europa League, que busca un equipo joven en todas sus líneas.

Rodrigo de Paul

El reciente campeón de la Copa América con Argentina llegará al campeón de España. Desde el Udinese, Rodrigo de Paul buscará repetir el campeonato y pelear por la Champions League en el equipo del ‘Cholo’ Simeone. El argentino de 27 años, tras una excelente Copa América, buscará replicar su trabajo en el mediocampo en un equipo mayormente defensivo.

Georginio Wijnaldum

El holandés de 30 años llega al PSG para cubrir una plaza en el mediocampo. Después de ser campeón en la Champions League con el Liverpool, Wijnaldum buscará replicar la hazaña en un equipo que, en el papel, tiene todas las de ganar. Pese a ser una petición expresa de Ronald Koeman, el jugador prefirió llegar a París, donde compartirá equipo con Neymar, Ramos y Mbappé.

Memphis Depay

Una de los grandes fichajes del Barcelona llega desde Francia. Tras dejar el Mónaco a costo cero, Memphis Depay se une al equipo blaugrana para potenciar el ataque. El holandés llega, también, para llenar una cuota que faltó el Barcelona la temporada pasada: el gol. Con 20 anotaciones y 12 asistencias, Depay promete pisar fuerte en tierras españolas.

Felipe Anderson

Por el extremo izquierdo, vuelve a la Lazio Felipe Anderson. El brasileño, que es tanto mediapunta como extremo por la izquierda, llega a Italia tras haber anotado 12 goles en 72 partidos tras su paso por el West Ham de la Premier League.

Sergio ‘Kun’ Agüero

El goleador histórico del Manchester City, con 260 goles, abandonó Inglaterra para ser el nuevo ‘9’ del Barcelona. Con la esperanza de reunirse con su socio y amigo de la infancia Lionel Messi, Agüero será quien llene el espacio que dejó Luis Suárez en la temporada pasada.

Agüero llega al Barcelona para sumar en el ataque del Barcelona que en la temporada pasada careció de un ‘9’ fijo que marcara goles. Ahora, con Lionel Messi al lado, los argentinos buscarán la sexta Champions del Barcelona.

