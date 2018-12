El mercado de fichajes europeo comienza en enero del 2019 y termina en los primeros días de febrero. En Alemania, Inglaterra y Francia empieza el 1 de enero, mientras que la fecha para España es el 2.

Precisamente, en España, los grandes son protagonistas de este nuevo periodo de transferencias. Dos figuras del Real Madrid, Keylor Navas e Isco Alarcón, son los más sonados para cambiar de rumbo.

Santiago Solari y sus motivos para sentar a Keylor Navas. (Foto: Reuters/AFP)

Según Fichajes.net, el Arsenal de Londres le hará una propuesta formal a la Casa Blanca por el portero costarricense, quien está harto de ser suplente del belga Thibaut Courtois. Emery, técnico ‘gunner’, quiere fortalecer el arco, que últimamente sufrió un ‘blooper’ a manos del alemán Leno.

Otro que no está contento con el nuevo entrenador merengue, Santiago Solari, es el centrocampista malagueño. Según The Sun, Chelsea hará una oferta de 78 millones de euros por él. La estrella de la selección española no cuenta con los minutos que sea en el Real Madrid y se habla de una pelea con el estratega argentino.

El clásico rival, Barcelona, cerró el préstamo del defensa colombiano Jeison Murillo, con una opción de compra por 25 millones de euros.

Por su parte, la Juventus de Italia está cerca de fichar el lateral Filipe Luis, del Atlético de Madrid. Según “Tuttosport”, la Vieja Señora está muy atenta a los jugadores que finalizan contrato el próximo año (como Aaron Ramsey, Adrien Rabiot y el brasileño) y los que tiene una relación difícil en sus clubes (caso de Isco y Paul Pogba del Manchester United). En el caso del defensor estarían dispuestos a vender a su compatriota Alex Sandro.

En el caso del gigante alemán Bayern Múnich, se sueña con el traspaso del atacante Timo Werner y del lateral francés Lucas Hernández, por el que podría pagar los 80 millones de su cláusula de rescisión con el Atlético de Madrid.

Manchester City de Pep Guardiola tampoco se queda atrás. Según Fichajes, el técnico español quiere al volante del Olympique de Lyon Houssema Aouar como sustituto natural del brasileño Fernandinho, quien pronto cumplirá 34 años.

