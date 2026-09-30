La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal generó una fuerte reacción en su entorno. Esta vez, fue su hermana Elma Aveiro quien utilizó sus redes sociales para defender al delantero y cuestionar el trato que, según su postura, recibió el capitán portugués.

Aveiro no se limitó a referirse al conflicto deportivo, sino que también apuntó contra distintos sectores de la sociedad portuguesa. En un mensaje contundente, sostuvo que su hermano merecía mayor respeto y criticó la estructura de la selección y la cobertura de los medios.

“CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, compartió Elma Aveiro en su cuenta de Instagram.

La hermana del futbolista también dirigió sus críticas hacia el público portugués y realizó una comparación con la época anterior a la aparición de Cristiano Ronaldo como principal referente del fútbol de ese país.

“En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”, agregó.

“CR7 merecía más respeto”: la respuesta de la hermana de Cristiano Ronaldo tras la polémica en Portugal. Foto: Instagram

El mensaje llegó tras la salida de Cristiano de la concentración

Las declaraciones de Elma Aveiro se produjeron en medio de la controversia protagonizada por Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, actual seleccionador de Portugal. El episodio tuvo como uno de sus puntos centrales la decisión de dejar al delantero en el banco durante los 90 minutos de un partido de la selección.

De acuerdo con la información proporcionada, se trató de una situación especialmente llamativa porque Cristiano Ronaldo no había permanecido como suplente durante todo un encuentro con Portugal en los últimos 18 años.

Después de ese episodio, el delantero abandonó la concentración del combinado luso, en un contexto que generó múltiples comentarios alrededor de su relación con el nuevo entrenador.

Elma Aveiro junto a Cristiano Ronaldo (Foto: Elma Aveiro / Instagram)

No es la primera vez que Elma Aveiro utiliza sus redes sociales para pronunciarse en defensa de Cristiano Ronaldo. En esta ocasión, su mensaje estuvo dirigido no solo hacia quienes cuestionaron al delantero, sino también hacia el entorno que rodea a la selección portuguesa.

Sus declaraciones reflejan su postura sobre la situación y cuestionan el tratamiento que considera que ha recibido una de las principales figuras de la historia del fútbol portugués.

La referencia a la “mediocridad” previa a Cristiano Ronaldo también puso el foco en la enorme influencia que, para la familia del jugador, ha tenido su trayectoria en la evolución y los éxitos recientes del fútbol portugués.

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