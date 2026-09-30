La hermana de Cristiano Ronaldo no se guardó nada: “La selección nacional merecía más estructura” (Foto: Elma Aveiro / Instagram)
La hermana de Cristiano Ronaldo no se guardó nada: “La selección nacional merecía más estructura” (Foto: Elma Aveiro / Instagram)
Por Redacción EC

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal generó una fuerte reacción en su entorno. Esta vez, fue su hermana Elma Aveiro quien utilizó sus redes sociales para defender al delantero y cuestionar el trato que, según su postura, recibió el capitán portugués.

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