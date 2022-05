Lionel Messi volvió a quedar en medio de abucheos este domingo, en el PSG vs Troyes por la Ligue 1 francesa que terminó empatado. Hinchas del cuadro parisino pifiaron cuando la ‘Pulga’ dominaba el balón en el centro del campo, sin embargo, no tuvieron la intención de incomodar al astro argentino.

Los silbidos sonaron a los 19 minutos del encuentro, cuando PSG ganaba por la mínima en el Parque de los Príncipes y Messi se movía dentro del círculo central. A primera impresión, parecieron una señal de protesta contra el ‘10′ y confundieron a muchos, incluso a los encargados de la transmisión para Latinoamérica, pero no eran para el capitán de la ‘Albiceleste’.

PSG, el campeón de la #Ligue1, gana 1-0 en casa vs. Troyes. ¿Los hinchas? ¡ABUCHEAN A MESSI! pic.twitter.com/l8y8qBjLDr — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2022

Según el periodista Andrés Onrubia Ramos del diario AS, quien estuvo presente en el estadio, aclaró que los abucheos no estuvieron dirigidos a Messi.

“He estado en directo en el PSG-Troyes y puedo confirmar que no ha habido pitos a Leo Messi. Los pitos son a los hinchas del Troyes, que en el minuto 19 se han puesto a cantar ‘Paris on t’encule’, a lo que el Parque de los Príncipes ha replicado con una pitada”, señaló a través de Twitter.

“En el minuto 19, da la casualidad que, cuando los hinchas del PSG se ponen a pitar a los del Troyes, toca la bola Messi y parece que le están pitando. Pero ya había pitos en los pases previos a que reciba. Es más, se le ha aplaudido siempre cada vez que ha fallado una ocasión”, agregó.

He estado en directo en el PSG-Troyes y puedo confirmar que no ha habido pitos a Leo Messi. Los pitos son a los hinchas del Troyes, que en el minuto 19 se han puesto a cantar "Paris on t'encule", a lo que el Parque de los Príncipes ha replicado con una pitada. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 8, 2022

Con el título de la Ligue 1 amarrado el París Saint Germain se relaja y no pasó del empate en el Parque de los Príncipes ante el Troyes (2-2), un equipo que necesita puntuar para escapar de la amenaza del descenso que prácticamente selló con el empate cosechado en el Parque de los Príncipes.

El campeón sumó su tercera igualada seguida. No gana desde que logró el título. En esta ocasión, desperdició una ventaja de dos goles lograda en veinte minutos. Primero con el tanto de Marquinhos tras un centro de Ángel Di María y después con un penalti transformado por Neymar por una falta de Erik Palmer Brown sobre Kylian Mbappe.

Ahí frenó su ímpetu el conjunto de Mauricio Pochettino que dejó en el banquillo a Sergio Ramos y puso de inicio a su tridente, con Messi, Neymar y Mbappe.

A la media hora el Troyes se encontró de pronto en el choque por un gran error de Nuno Mendes que al centrar a su portero llevó la pelota a los pies de Ike Ugbo que superó a Keylor Navas.

El empate llegó al inicio de la segunda parte. Por un agarrón de Presnel Kimpbembe dentro del área. Florian Tardieu no falló e igualó el choque.

El marcador pudo cambiar hacia cualquier lado pero no varió y el Troyes logró el punto que necesitaba mientras el campeón cumplimentó una jornada más antes del cierre del ejercicio.