El hombre detrás del histórico fichaje de Lionel Messi, y de otras importantes estrellas al PSG, tiene nombre y apellido: Nasser bin Ghanim al Khelaïfi, o simplemente conocido como Nasser al Khelaïfi. Nacido en Doha en 1973, el mandamás del cuadro parisino es empresario, ex tenista de Qatar y presidente de la Federación de Tenis, Squash y Bádminton de su país, además de vicepresidente de la Federación Asiática de Tenis. Asimismo, es miembro del comité organizador del Mundial de fútbol de Qatar 2022.

En 2015 fue galardonado como el dueño más carismático de la Ligue 1 de Francia, y un año más tarde como el hombre más poderoso del fútbol francés, de acuerdo al diario L’Equipe. También es presidente de Bein Sports (Al Jazeera Sport), empresa de medios de comunicación que cuenta con 22 de canales de TV y es considerado una de las 100 personas más ricas del mundo con alrededor de 16 mil millones de dólares que ostenta como fortuna.

Sin embargo, antes de ser la personalidad que hoy en día es, Nasser al Khelaïfi fue un tenista profesional y llegó a ser el segundo mejor de su país solo detrás del sultán Khalfan. Formó parte del equipo de Qatar en la Copa Davis y disputó un total de 43 cotejos desde 1992 al 2002. También jugó en el ATP Tour, aunque obteniendo puras derrotas: perdió ante Thomas Muster por 6-0 y 6-1 en Sankt Pölten 1995, y en Doha 2001 por un resultado similar. No pasó de la primera ronda en ambos torneos. Su registro es de 12 victorias y 31 caídas, y su mejor puesto en el ranking lo alcanzó en noviembre del 2002 al ser el número 995.

Alejado del tenis profesional, Nasser al Khelaïfi se volvió un exitoso empresario gracias a su fuerte amistad con el príncipe heredero de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Ambos fueron compañeros en la Copa Davis de su región, pero su relación venía de mucho tiempo atrás. “Tengo seis años más que él y nos conocimos cuando él tenía ocho años, a través del tenis, ya que solíamos jugar juntos. Tenemos una magnífica relación”, contó el ahora presidente del PSG al medio británico The Guardian.

Es así que en el 2005 comenzó su nueva travesía: integró la empresa Qatar Investment Authority (QIA), fundada para gestionar las millonarias ganancias obtenidas desde la industria del petróleo y el gas natural al Gobierno. Luego nació Qatar Sports Investments, organización que se dedica a invertir en proyectos deportivos. Es así que la familia real tomó la decisión de elegirlo como una de las caras visibles para este nuevo negocio.

Llegada al PSG

En el 2011, Qatar Investment Authority compró el 70% de las acciones del París Saint-Germain por alrededor de 50 millones de euros más una deuda que rondaba los 20 millones. Solo un año después, QIA se hizo con el otro 30%. Teniendo el poder total, Nasser al Khelaifi fue seleccionado como presidente y director ejecutivo. Inmediatamente recibió una fuerte inyección económica que le permitió realizar una revolución total y, sobre todo, grandes contrataciones de renombre mundial.

Llegaron estrellas como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, David Luiz, Javier Pastore, Thiago Silva, Neymar, Gianluigi Buffon, Ángel Di María o Kylian Mbappé, entre muchos otros. No obstante, los resultados no se dieron de la noche a la mañana, pero en la temporada 2012/2013 logró conquistar la Ligue 1 y la Supercopa de Francia. Desde ese entonces no pararon de levantar títulos a nivel local.

Neymar llegó al PSG por más de 200 millones de euros | Foto: EFE.

Resumiendo cuentas, Nasser al Khelaifi y el grupo qatarí que tiene detrás invirtieron más de 1200 millones de euros para convertir al PSG en una de las grandes potencias del fútbol mundial. Eso sí, aún se les resiste el título más deseado de todos: la Champions League, pero con la llegada de Lionel Messi parece que están más cerca que nunca de alcanzarlo.

Fichaje de Lionel Messi

El astro argentino firmó por el PSG por las próximas dos temporadas más una opcional. De esta manera, formará un tridente ofensivo de ensueño junto a su amigo Neymar y la joven estrella francesa Kylian Mbappé. El zurdo será presentado oficialmente este miércoles 11 de agosto desde el Parque de los Príncipes.

