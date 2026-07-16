La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. En medio de los festejos posteriores al triunfo frente a Inglaterra, algunos futbolistas encontraron la botella de agua del arquero Jordan Pickford, donde estaban anotadas las tendencias de los posibles pateadores argentinos en una eventual definición por penales.

El curioso hallazgo despertó la atención de los jugadores, que comenzaron a buscar sus nombres para conocer qué información había recopilado el cuerpo técnico inglés sobre cada uno de ellos.

Messi, Enzo Fernández y Nico González revisaron las anotaciones

Entre los primeros diez nombres de la lista figuraban Lionel Messi, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Thiago Almada.

La lista continuaba hasta completar 23 futbolistas, incluyendo incluso al arquero suplente Gerónimo Rulli, reflejando el exhaustivo trabajo de preparación realizado por Inglaterra para una posible definición desde los doce pasos.

La botella con los apuntes de Pickford. Foto: fanaticosfutbolperu

La reacción de Messi y la divertida respuesta de Enzo Fernández

El momento no tardó en hacerse viral. Lionel Messi observó la anotación correspondiente a sus penales, escrita en inglés: “fake left dive right” (“Falsa izquierda, tirarse a la derecha”), y pareció mostrar desacuerdo con ese análisis.

Por su parte, Enzo Fernández descubrió que el informe inglés indicaba que podía rematar al medio del arco. Al leerlo, levantó la vista al cielo, sonrió y agradeció entre risas, sorprendido de que esa fuera la predicción sobre su forma de ejecutar.

#FanáticosPlus | Encontraron la botella con las anotaciones de Pickford para los penales… y la reacción de Messi, Enzo Fernández y Nico González lo dijo todo. 😂🇦🇷 pic.twitter.com/ZKSUtY6trS — Fanáticos + (@FanaticosGMV) July 16, 2026

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