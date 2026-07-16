La botella de Pickford reveló el plan inglés para los penales ante Argentina. Foto: fanaticosfutbolperu
La botella de Pickford reveló el plan inglés para los penales ante Argentina. Foto: fanaticosfutbolperu
Por Redacción EC

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. En medio de los festejos posteriores al triunfo frente a Inglaterra, algunos futbolistas encontraron la botella de agua del arquero Jordan Pickford, donde estaban anotadas las tendencias de los posibles pateadores argentinos en una eventual definición por penales.