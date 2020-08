‘Pep’ Guardiola está en Barcelona y podría reunirse con Messi, según ‘El Chiringuito

Manchester City se ha presentado como el principal postor para fichar a Lionel Messi para la próxima temporada. Tras el anuncio del burofax y la intención del argentino de salir del Barcelona, los ’Citizens’ harán todo lo posible para quedarse con el ’10′ argentino. Una de las claves de la operación radica en ’Pep’ Guardiola, quien dirigió al delantero durante su mejor etapa futbolística. El DT español ha sido captado en Cataluña y todo haría indicar que se reunirán a la brevedad.

Barcelona ha aceptado la salida de Messi pero buscarán negociar el mejor acuerdo posible. Según una cláusula, el argentino podría salir libre si es que lo anunciaba hasta antes que finalice la temporada pasada. En una campaña común, esto hubiese sido en junio. Debido a la pandemia por el coronavirus, el curso europeo ha culminado en agosto.

Este conflicto tiene una diferencia de 700 millones de euros o podrían mediar una negociación para satisfacer a ambas partes. El costo de la cláusula debería ser pagada por el club que busque quedarse con Lionel Messi. Pese a que aun no se pronuncia públicamente, el que ha realizado más esfuerzos ha sido el Manchester City.

Incluso, su entrenador, el español ’Pep’ Guardiola, se encuentra en Cataluña. El programa ’El Chiringuito’ ha compartido la foto del estratega al salir de una cena. Posteriormente, han indicado que Guardiola se encuentra en España para conversar personalmente con Lionel Messi y cerrar un acuerdo de palabra entre ambas partes para que la directiva de los ’Citizens’ haga una oferta oficial.

🚨🚨🚨 OJO porque @jpedrerol te HA ADELANTADO en #JUGONES que GUARDIOLA y MESSI podrían verse cara a cara en BARCELONA.



💥¡Nos espera un finde muy movido! pic.twitter.com/OEZRb7t8Jm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2020

Periodista de ‘El Chiringuito’ sobre Lionel Messi: “Se queda...de momento”

“Resumen: el (Manchester) City no quiere pagar, (Josep Maria) Bartomeu no quiere regalar ni vender y Messi no quiere ir a juicio. Se queda... de momento”, escribió Pedrerol en su cuenta oficial de twitter.

El inesperado comentario del periodista deportivo español, que tuvo otros tuits precedentes, elevó las esperanzas en Barcelona para que Messi cambie de opinión y forme parte del nuevo proyecto azulgrana, a cargo de Ronald Koeman.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Argentina: Hinchas en Rosario piden el retorno de Lionel Messi a Newell's Old Boys