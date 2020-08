La salida de Lionel Messi del Barcelona revolucionó el planeta fútbol. En las calles ya no se habla del título del Bayern Múnich en la Champions League, solo se debate sobre el futuro del argentino para la próxima temporada. Según Marcelo Bechler, periodista que dio la primicia de la salida del jugador, afirmó que el ’10′ ha decidido jugar en el Manchester City; sin embargo, por estas latitudes piensan distinto.

El programa español Chiringuito de Jugones recurrió a la ciudad natal de Lionel Messi, Rosario, en Argentina. En el mencionado lugar, entrevistaron a los ciudadanos para conocer sus opiniones sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona.

Curiosa fue la respuesta de los hinchas, quienes afirmaron que el jugador argentino debería retornar al club que lo vio nacer como futbolista: “Tenemos la ilusión de que venga a Newell’s”.

Una señora, quien afirma ser vecina de Messi, afirmó lo siguiente: “Es rosarino, somos vecinos, lo conozco de la zona, ojalá venga al club”. Asimismo, otros hinchas afirmaron que la decisión de Leo se “venía venir”.

Hasta el momento no hay comunicación oficial sobre el delantero argentino en cuanto a su continuidad o salida del Barcelona. Se conoce que envió un texto informando que no quiere seguir en el club, pero aun no existe algún documento o publicación oficial del equipo blaugrana.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Lionel Messi le habría comunicado a la directiva del Barcelona que desea dejar el club