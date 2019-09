Messi tras ganar The Best: "Para mí los premios individuales son secundarios, vienen primero los colectivos"

Lionel Messi ganó por primera vez en su carrera el premio The Best al mejor jugador. El argentino dio un discurso ante todo el público. El futbolista de Barcelona destacó la presencia de su familia en la ceremonia.

“Quiero agradecer a todos los que quisieron que este reconocimiento sea para mí. Siempre digo que, a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, para mí los premios individuales son una cosa secundaria porque para mí son los grupales”, aseguró.

Leo Messi también señaló que está atravesando por un momento “especial” porque tiene la dicha de compartirlo con Antonela Roccuzzo, su esposa, Thiago y Mateo, sus dos primeros hijos.

“Tengo la suerte de tener sentada allí a mi mujer y sobre todo a dos de mis hijos porque es la primera vez que están acá. Thiago ya estuvo en una de estas galas, pero era muy chico y no recuerda nada. Hoy verlo ahí y disfrutar de este momento con ellos es algo único, no tiene precio”, manifestó.

Messi comentó cómo vivieron sus hijos en la noche de The Best. “Son unos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo a los jugadores que tienen alrededor con vergüenza, no saben si saludar o pedir foto, están muy tímidos y felices a la vez. También compartirlo con Ciro que también está en casa”, finalizó.

