Inter Miami derrotó este miércoles al Atlas mexicano en partido de la primera jornada de la Leagues Cup. Un duelo donde Lionel Messi y Matías Cóccaro protagonizaron un cruce en los minutos finales.

El astro argentino fue determinante para la victoria de Inter Miami. Brindó una asistencia a Marcelo Weigandt para el agónico 2 a 1 en los últimos instantes.

A continuación, Messi celebró con Rodrigo De Paul y le gritó el gol en la cara a Matías Cóccaro.

“Después del partido vino a pedirme disculpas, la verdad que eso habla de lo que es el tipo. Ganó todo y con 38 años está impecable, viene y me lo grita. Te das cuenta que el loco quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia", indicó Cóccaro tras el partido.

“Con él me callo de la boca y con Suárez que es mi ídolo, después con nadie más. Lo respeto, me saco el sombrero y me callo la boca”, finalizó.

😅🇦🇷 LIONEL MESSI GRITÁNDOLE EL GOL AGÓNICO EN LA CARA A MATÍAS CÓCCARO.pic.twitter.com/CdaV3vgJeg — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 31, 2025

