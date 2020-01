Fútbol mundial







Messi marcó golazo en el Barcelona vs. Atlético de Madrid pero el VAR decidió anularlo por supuesta mano [VIDEO] En el Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España, Lionel Messi anotó el 2-1 del partido pero el árbitro decidió no convalidar el gol por una mano del argentino