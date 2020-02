Luego de 7 meses de dejar el cargo, el exvicepresidente de Barcelona, Jordi Mestre, charló con Mundo Deportivo de España y reveló algunas intimidades del cuadro culé como la posible renovación de Lionel Messi, su petición para repatriar a Neymar o las alarmas que puede generar la actual situación económica.

Asimismo, aseveró que es fuerte la posibilidad que Messi no continúe en el club: “No tengo ni idea si renovará, es de pedir muy poco. La renovación la negocia su padre. Respeto siempre el contacto con los jugadores. Solo he intervenido cuando era el momento de hablar”.

En defensa del astro argentino, aclaró las dudas sobre su carácter en los vestuarios tildándolo de un jugador tranquilo y que no exige mucho como se comenta en repetidas ocasiones. Eso sí, uno de los pedidos, de la máxima estrella, fue el regreso de Neymar al club.

“Messi pidió la vuelta de Neymar directamente a Bartomeu, pero no le presionó”, declaró.

Cuando le preguntaron sobre el actual jugador de PSG, criticó la forma de como se dio su fichaje a París. “Nadie sabía que se iría porque no se lo dijo a absolutamente nadie del club. Luego, al poco tiempo lloró de arrepentimiento y nos hacía llegar su deseo de regresar” .

Mestre no tuvo reparos en seguir criticando a Neymar aunque no negó su interés en el jugador: “Desde el punto de vista emocional por cómo se fue, no. Desde el punto de vista deportivo, sí. Si Neymar volviera tendría que hacer un acto de contrición, retirar la demanda contra el club, fustigarse, pedir perdón, asumir su error y, por supuesto, llevar una vida casi monacal. Según mi opinión aporta un plus que muy pocos jugadores tienen, es el talento del uno contra uno y atesora mucho gol. Algo que necesitamos en muchos partidos donde el rival se encierra atrás. Sí, deportivamente le ficharía si, por supuesto lo pudiéramos pagar".

Y añadió: ¿Por un tema de valores? Si nos queremos engañar, adelante, al final estamos tan acostumbrados a ganar títulos que hablamos de valores, que también está muy bien, claro. Pero al final lo que interesa son los resultados. Si valoramos por encima de todo los valores, pues dediquémonos al rugby, que de valores superan al fútbol en mucho. Si no ganáramos nada, ficharíamos a Neymar y a quien hiciera falta. Hemos visto aquí travesías del desierto durante años en el que un empate fuera de casa era un buen resultado", sentenció el exvicepresidente el Barcelona.





EL PRESENTE DEL CLUB

Mestre no dudó en opinar sobre el presente del club catalán que no pasa un buen momento y rumoreas aclaran que estaría a puertas de una crisis económica.

“Hay que estar pendiente, el club factura mil millones con una masa salarial importante. Hay que estar muy atentos con las entradas y salidas“, manifestó el antiguo dirigente del club, de la misma manera que descartó postularse a presidente en la próximas elecciones del club. “Ese puesto te absorbe mucho. En el Barza no es fácil entrenar. Debes ganar todo y encima con un juego de película y por 5-0 cada partido. Hay que tener paciencia”, finalizó.

Asimismo, reveló que el club venía siguiendo al actual director técnico, Quique Setién: “Ya nos gustaba. Cuando nos ganó por 3-4 en casa nos lo encontramos en el vestuario y se lo dijimos pero no imaginábamos lo que pasaría. Pero está claro que no es lo mismo Lugo, Las Palmas y Betis que el Barza”.

