Lionel Messi anunció que se quedará en el Barcelona para la temporada 2020-21. En una entrevista con Goal, el argentino se pronunció luego de haber enviado un burofax exigiendo hacer efectiva su cláusula de salida. En dicha conversación, el ’10′ reveló la verdadera razón de su decisión.

El argentino envió un burofax a la directiva blaugrana para exigir que se haga efectiva su cláusula de salida; sin embargo, el presidente Bartomeu afirmó que la única forma para que el ariete abandone el club era abonando 700 millones de euros.

En la entrevista que sostuvo con el medio citado, Messi afirmó lo siguiente: “Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”.

Lionel Messi dio entrevista a GOAL para hacer oficial su continuidad con Barcelona

Luego fue muy enfático y precisó la verdadera razón: “Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Messi se queda en Barcelona: ¿cuándo volverá a jugar con la camiseta blaugrana?

LaLiga debió haber empezado el domingo 13 para el cuadro blaugrana, en el duelo frente al Elche; sin embargo, han aplazado las dos primeras jornadas. De esta manera, oficialmente recién saldrá a la cancha el 27 de septiembre, contra el Villarreal, por la 3° jornada, en el Camp Nou y con horario a confirmar.

