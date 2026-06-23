Por Kenyi Peña Andrade

El reloj ya rozaba el límite del partido en el imponente escenario de Dallas cuando el fútbol decidió guardar su capítulo más cinematográfico para el final. Argentina ya tenía el resultado encarrilado ante Austria, pero lo que ocurrió en el cierre trascendió el propio marcador. En medio del festejo por un nuevo gol de Lionel Messi, se produjo un instante mínimo en duración, pero gigantesco en significado.