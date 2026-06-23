El reloj ya rozaba el límite del partido en el imponente escenario de Dallas cuando el fútbol decidió guardar su capítulo más cinematográfico para el final. Argentina ya tenía el resultado encarrilado ante Austria, pero lo que ocurrió en el cierre trascendió el propio marcador. En medio del festejo por un nuevo gol de Lionel Messi, se produjo un instante mínimo en duración, pero gigantesco en significado.

En esa corrida liberadora hacia la banda, el capitán argentino terminó cruzándose con algo más que carteles publicitarios y luces de estadio: una mano extendida desde el otro lado del juego. Allí estaba Joaquín Bruno, periodista de TyC Sports, quien sin planearlo se convirtió en parte de la escena. El saludo fue fugaz, casi accidental, pero suficiente para que una imagen se transformara en recuerdo eterno.

La emoción no terminó con el pitazo ni con la celebración. Minutos después, todavía impactado por lo vivido, Bruno intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. “Todavía estoy temblando”, confesó a Clarín, intentando poner en palabras una experiencia que parecía escaparle a cualquier lógica periodística, como si el oficio hubiera sido absorbido por la épica del momento.

Joaquín Bruno tiene las fotos de su vida.



El sueño del pibe. pic.twitter.com/HeVosGkST4 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026

Más tarde, ya con la calma relativa que deja el ruido del vestuario y la noche del Mundial, el periodista volvió sobre la escena con una mezcla de incredulidad y gratitud. “Es uno de los días más felices de mi vida, periodísticamente y laboralmente. Obviamente, es el momento más extraordinario que me tocó vivir, en el mejor lugar de todos, una Copa del Mundo y viendo un partido de la Selección Argentina y siendo bendecido por las manos del mejor jugador de todos los tiempos. O por lo menos el que mis ojos vieron dentro de una cancha”, agregó el comunicador.

Y cuando las redes todavía buscaban entender quién había sido aquel hombre que apareció en la celebración, la historia terminó de cerrarse con una última confesión cargada de emoción pura: “Estoy temblando... Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró y le choqué las manos”. Luego, aún sin salir del asombro, remató: “Estoy medio ido, estoy medio ido, pero no lo puedo creer... uno de los mejores días de mi vida periodística”.

“Estoy medio ido, estoy medio ido, pero no lo puedo creer... uno de los mejores días de mi vida periodística“, finalizó Bruno.

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