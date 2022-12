Si bien fueron rivales en la final del Mundial 2022 y cayeron en una tensa disputa, la relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé como compañeros en PSG no tendría por qué dañarse, opinó este martes el entrenador del cuadro parisino, Christophe Galtier .

Incluso a pesar de las burlas y la celebración de los integrantes de la “Albiceleste” contra el francés, el DT rechazó que se vaya a enturbiar la relación entre las figuras de su equipo.

“No creo que haya nada. En la celebración de los argentinos, no me corresponde a mi comentar lo que hizo el portero”, señaló Galtier en referencia a los gestos de Emiliano “Dibu” Martínez tras ganar el trofeo.

Luego se refirió específicamente sobre sus dirigidos: “Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian es buena”, agregó.

“El comportamiento de su portero es otra cosa, no lo voy a comentar. Pero Kylian tuvo una buena actitud, estaba decepcionado por la derrota pero fue a felicitar a Leo con mucha clase. Creo que eso es bueno para el deporte y para el equipo”, aseguró.

Sobre la actitud del delantero francés tras la victoria argentina en la tanda de penales de la final indicó lo siguiente: “Lo que yo vi es que Kylian y Leo se dieron la mano sobre el césped. Son dos jugadores que se respetan mucho. Quiero destacar la actitud de Kylian, que fue a felicitar a Leo y al entrenador argentino”.