Mesut Ozil quedó fuera del primer equipo del Arsenal y no podrá jugar la primera parte de la Premier League y la Europa League esta temporada. El futbolista de 32 años acusó a los ‘Gunners’ de deslealtad después de comunicarle que no está en los planes del técnico Mikel Arteta y solo podrá jugar en la filial del equipo inglés.

“Este es un mensaje difícil de escribir a los fans del Arsenal, para los que he jugado durante los últimos años. Estoy completamente decepcionado por no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier League. Acabo de descubrir que la lealtad es muy difícil de conseguir hoy en día. Siempre he intentado ser positivo y pensar que quizás tendría una opción para jugar. Por eso me he mantenido en silencio”, explicó Özil en sus redes sociales.

Fin de una era

Al final de la temporada pasada, diarios ingleses apuntaron a la salida de Ozil, pues es el mejor pagado del Arsenal. El volante alemán acaba su contrato en enero del próximo año y estos últimos meses no alternará con el primer equipo. El campeón del mundo aseguró que todavía se siente ligado al club.

“Londres todavía es como mi casa, todavía tengo a grandes amigos en este equipo y todavía siento una fuerte conexión con los aficionados. Pase lo que pase, seguiré luchando por mi oportunidad y por no dejar que mi octava temporada en el Arsenal termine así. Puedo prometeros que esta difícil decisión no va a cambiar nada en mi mentalidad. Seguiré entrenando tan bien como sé y siempre que sea posible seguiré clamando contra la crueldad y a favor de la justicia”, afirmó en la publicación antes mencionada de su cuenta de Instagram.

Mesut Özil rechazó una oferta del Fenerbahce de Turquía, indican en Alemania. (Foto: EFE)

Cabe indicar que hace unas semanas Ozil se ofreció a pagar el salario de la mascota del Arsenal, Gummersaurus, que fue despedido por el club después de 27 años. “Me entristeció mucho que Jerry Quy, nuestra famosa y leal mascota Gunnersaurus, una parte integral de nuestro club, fuera despedido después de 27 años. Propongo reembolsar al Arsenal el sueldo completo de nuestro grandullón verde mientras yo sea jugador del Arsenal para que pueda continuar con este trabajo que ama más que nada”, explicó el volante alemán.

