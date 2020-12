Mesut Özil ha decidido no esperar más que se solucionen sus problemas con Arsenal y tras quedar sin chances de jugar en la Premier League, el volante alemán ha tenido una importante reunión en Londres con los dirigentes de Fenerbahce, según ha publicado diario ‘Bild’.

Según el medio alemán el presidente del Fenerbahce, Ali Koc, no ha mostrado inconvenientes para aceptar los 8 millones de euros anuales que pide el jugador de 32 años, quien además tendría la posibilidad de jugar los principales campeonatos de Europa en el cuadro turco.

En paralelo el Mesut ÖZil ha mostrado su sensibilidad por el momento que viven los ‘Gunners’ en esta temporada. “Es una época muy complicada. La situación es frustrante para todos. Por supuesto que me encantaría ayudar al equipo, especialmente en este momento, pero, ya que no se me da la oportunidad, simplemente espero que mejoren los resultados pronto. Seamos positivos”, afirmó alemán para Q&A sobre su situación.

Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, tras la contundente derrota ante el Manchester City en la Carabao Cup (1-4) reconoció la necesidad de refuerzos para el equipo. “Estamos analizando las opciones que tenemos, tanto de entrada como de salida. Veremos qué sucede. Es un periodo realmente complicado por la pandemia y por cómo está el mundo del fútbol en este momento, así que veremos cómo se desarrollan las cosas”, indicó.

