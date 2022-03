Conforme a los criterios de Saber más

Una familia entera corriendo despavorida. Un hombre cubriendo a su pareja en el suelo de sendas patadas. Cuerpos desnudos e inertes en el suelo siendo azotados con golpes brutales. Las imágenes que inundaron las redes sociales el último sábado por la noche pueden ser las escenas más cruentas de una película de terror, pero sucedieron en un estadio de fútbol, el lugar que debería ser solo fiesta y felicidad. La tragedia ocurrida en México tras la batalla campal entre pseudo hinchas de Querétaro y Atlas remeció el mundo.

Lo que parecía -y debió- ser un rutinario partido de la Liga mexicana entre el Querétaro y Atlas del peruano Anderson Santamaría terminó en una monumental batalla en las tribunas que ha dejado imágenes para el olvido: golpes, golpes y más golpes, con armas blancas, sillas, puñetazos. Es un ejercicio imposible hallar en la hemeroteca reciente secuencias de violencia extrema como la de aquella noche sabatina.

Yussif Caro, reportero de TUDN, estuvo a ras de campo y vivió en carne propia la terrible escena. “ Detrás de nosotros estaba ubicada la barra del Querétaro. La pelea empezó en el minuto 17 del segundo tiempo en la tribuna de enfrente en la que estaban los del Atlas. Allí empezó todo. Cuando los del Querétaro se percatan de eso, rodean el estadio y llegan hasta donde los del otro banco. Luego comenzó la invasión y todo se descontroló. Tuve que ir a refugiarme con todos los colegas”, nos cuenta.

Anderson Santamaría tuvo que salir corriendo del campo de juego. | FOTO: TUDN

“Había seguridad privada, mujeres de seguridad que fueron agredidas brutalmente por grupos de cinco o siete que les daban golpes brutales sin rencor alguno. Les pegaban a los niños. No les importaba quién estaba al frente, golpeaba con todo objetivo que tenían a su alcance. Había gente inconsciente en el suelo y llegaban grupos y los pateaban. Luego se iban y venía otro grupo a seguir masacrando el cuerpo tirado”, añade.

Lo sucedido en el estadio La Corregidora, para muchos periodistas mexicanos, es “un suceso que trasciende el ámbito del fútbol y refleja con crudeza tanto la violencia que carcome México como la inoperancia de las autoridades”.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, señaló este domingo en conferencia de prensa que “es una tragedia aunque no hubo muertos”. Kuri reportó 26 heridos, muchos de ellos graves. “Lo que mencionó es que eran heridos ubicados. Yo quiero subrayar esto último porque es la versión oficial y es lo que encontraron. Es decir, puede haber heridos no ubicados y, ojalá que no, puede haber gente fallecida”, nos dice Luis Homero, periodista y coeditor de Periódico Reforma.

En lo que parecía ser un partido habitual de la Liga Mexicana se desató una batalla campal en el estadio La Corregidora.

El narcotráfico o la rivalidad, las hipótesis

¿Fue solo una guerra de barras bravas? ¿Hubo bandas infiltradas? ¿El narcotráfico como motivo principal? En las últimas horas se han tenido diversas teorías. El diario “Reforma’ informó que un barrista de Querétaro es líder de una banda que roba combustible, conocidos como huachicoleros, y que llevó a sicarios para enfrentarse a un rival suyo de la Barra 51, del Atlas, quién estaría presuntamente ligado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Por el tipo de agresiones puede haber gente del crimen organizado. La forma en la que se dieron las agresiones, con gente desnudada y golpeada en el suelo, son imágenes que acá en México hemos visto de cuestiones ligadas con el narcotráfico”, cuenta Homero.

Esa es una hipótesis, aunque casi nadie quiere hablar al respecto. Sin embargo, no es nada descabellado pensar en eso. Hace unas semanas, barristas del Monterrey colgaron mantas y abandonaron hieleras con las caras del entrenador Javier Aguirre y directivos del club que estaba disputando el Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Un “modus operandi de los cárteles”, según la revista ‘Proceso’ de México.

Hinchas de Monterrey y su reclamo con el técnico Javier Aguirre y directivos del club.

Ese hecho, más que una protesta desproporcionada del aficionado promedio, fue, para expertos en seguridad, un síntoma de la infiltración del narco en las barras del fútbol mexicano.

Sin embargo, no extraña este enfrentamiento en los hinchas de los Gallos Blancos con los del Atlas. “Es considerado un partido de alto riesgo”, nos dice Homero. “Hay una rivalidad regional”, complementa el periodista mexicano Ricardo Cid. En el 2007 una victoria de Atlas mandó al descenso a Querétaro.

“A partir de entonces existió mucha precaución. Cada vez que había un partido entre estos dos equipos se tomaban medidas fuertes y se consideraba un partido de alto riesgo. Sin embargo, no sé por qué razón parece que en esta ocasión no sucedió así”, se cuestiona Luis Homero, quién además nos informó que dentro del estadio solo hubo 600 agentes de seguridad (350 estatales y 250 contratados por el club, según el presidente de Querétaro, Gabriel Solares) para cerca de 30 mil hinchas.

“La seguridad estatal solamente es del estadio hacia afuera que controla los medios de vialidad y acceso. Esa parte sí se encarga la seguridad estatal, pero le dejan todo el tema al club respectivo la seguridad interna”, añade.

Hasta el momento las sanciones son congelar el estadio. Es decir, Querétaro debería buscar un campo donde hacer de local. Y lo ponemos en condicional porque este martes por la mañana se definirá el castigo final que podría ser la desafiliación del club local del torneo. Además, ha quedado prohibido el ingreso de hinchada visitante a los partidos.

Una familia corriendo despavorida de la turba del Querétaro. El niño tuvo que quitarse su camiseta de Atlas para no ser golpeado. (Foto: Agencias)

La fiscalía General de Querétaro abrió una carpeta de investigación por delitos de homicidio y violencia en espectáculos deportivos, en busca de encontrar a los culpables de la tragedia.

Mientras, del lado deportivo, la Liga MX decidirá si expulsa a los ‘Gallos Blancos’ del torneo. Quedaron suspendidos de manera provisional hasta que la Comisión Disciplinaria decida su futuro. Por lo pronto, se comunicó que las barras visitantes ya no acudirán a ningún encuentro de fútbol.

México, un país ya muy golpeado por la violencia del narcotráfico, ahora vive la misma preocupación por lo que pueda pasar en un campo de fútbol.

Narcotráfico y lavado de activos: los escándalos del Querétaro

En 2019, la justicia mexicana detuvo al abogado del expresidente de dicho país Enrique Peña Nieto, Juan Collado, por tener una red dedicada al lavado de activos y al crimen organizado. Este hecho también arrastró al Querétaro, club que podría ser sancionado drásticamente e incluso desaparecer tras la tragedia del último sábado.

Ocurre que Collado habría estado ligado a las compras fraudulentas del club en 2002 y 2013. De hecho, en la primera ocasión se lo compró a Tirso Martínez, quien está encarcelado en Estados Unidos debido a sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El club que hace poco tuvo en sus filas a Ronaldinho, hoy nuevamente está en medio de las críticas por lo ocurrido en el estadio La Corregidora. Un escándalo más a su historia llena de polémicas.

