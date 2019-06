Hoy, México vs. Canadá EN VIVO VER AQUÍ EN DIRECTO vía Televisa Deportes / Univisión por Copa Oro 2019 

México vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO se miden este miércoles 19 de junio por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Oro 2019. El partido se jugará en el Broncos Stadium at Mile High, de Denver, Colorado, desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Univision, Azteca Deportes y Televisa.

Motivado por su goleada por 7-0 frente a la modesta selección cubana en su estreno en la Copa Oro, México buscará su segunda victoria para sellar su pase a cuartos de final, cuando se mida con Canadá, que viene de derrotar 4-0 a Martinica.

El partido anterior de México no tuvo más historia que ver cómo la selección que entrena el argentino Gerardo Martino salió al cuidado césped del Rose Bowl de Pasadena a mostrar toda la superioridad futbolística que posee ante un rival como el de Cuba, que fue todo lo opuesto, sin juego individual ni de equipo.



México, sin hacer nada especial, fue siempre muy superior a Cuba con dos hombres gol como el joven Uriel Antuna, de 21 años, y Raúl Jiménez que consiguieron un 'hat trick' y doblete, respectivamente, y fueron los grandes protagonistas del partido

Precisamente, en conferencia de prensa previa, el 'Tata' Martino se refirió a su goleador Jiménez. "Es el delantero más importante que tiene el fútbol mexicano. A mí poco me preocupa que mi nueva sea o no el goleador del equipo, mientras los demás anoten y si el fútbol que me va a ofrecer es el que ha hecho en estos partidos", dijo.

Por otro lado, el técnico también analizó a su rival. "He alcanzado a ver cuatro o cinco partidos de Canadá, no tengo todos los fundamentos para hablar del equipo colectivamente. No tengo duda de que individualmente es una camada muy importante, con jugadores participando en la Premier o Bundesliga, muy importantes, con lo cual, les digo que no jugamos contra la historia de Canadá", indicó el 'Tata'.

Canadá, que se enfrentará a Martinica en la última jornada y cerrará su participación en la fase de grupos, intentará conseguir el triunfo ante México, al que no gana desde la Copa Oro del 200. Aquella vez, Les Rouges ganaron 2-1 con gol de oro en cuartos de final.

México vs. Canadá: probables alineaciones



México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Diego Reyes, Andrés Guardado, Carlos Antuna, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.



Canadá: Milan Borjan; Marcus Godinho, Atiba Hutchinson, Derek Cornelius, Mark Kaye, Scott Arfield, Samuel Piette, David Hoilett, Jonathan Osorio, Alphonso Davies y Jonathan David.

Con información de EFE