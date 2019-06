México vs. Cuba EN VIVO y EN DIRECTO vía Televisa y Univision: juegan por la fecha 1 de la Copa Oro 2019

México vs. Cuba EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan hoy sábado 15 de junio por la primera jornada del Grupo A de la Copa Oro 2019. El partido se jugará en el Rose Bowl, de Pasadena, California, desde las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión estará a cargo de Televisa, Univision, Azteca Deportes, TDN, Sky y Canal de las Estrellas.

México necesita recuperar el trono de mejor equipo de la región que perdió hace dos años cuando fue eliminado por Jamaica en la semifinal y tratará de hacerlo con un equipo con varias caras nuevas y sin experimentados que estuvieron en el Mundial 2018.

México vs. Cuba: horarios del partido



México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Cuba: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (domingo 16 de junio)

Por distintos motivos, Javier 'Chicharito' Hernández, Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Oribe Peralta y Miguel Layún no forman parte del actual plantel de la selección de México, que buscará su undécimo título en la Copa Oro.

"México siempre tiene que ser un candidato para ganar la Copa Oro. Esto no ha cambiado, las ausencias de algunos jugadores no han modificado mi forma de pensar, tenemos que seguir asumiendo el rol del candidato o de uno de los candidatos", dijo el director técnico del 'Tri', el argentino Gerardo Martino.

La Copa Oro, que se disputará del 15 de junio al 7 de julio en Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, será el primer torneo oficial del 'Tata' Martino como estratega de México tras su nombramiento en enero.

México, que llega al torneo de la Concacaf con una racha de cuatro triunfos ante Chile, Paraguay, Venezuela y Ecuador, abrirá su participación enfrentando a Cuba en el Grupo A. Cuatro días después jugará ante Canadá y cerrará la primera fase ante Martinica el 23 de junio.

"Nosotros entendemos que ante Cuba debemos jugar 90 minutos de forma muy intensa. Independientemente del rival, somos favoritos y debemos asumirlo así desde el primer partido del torneo", indicó Martino sobre la modesta selección de Cuba.

Ya sin la chance de clasificar a cuartos de final de la Copa Oro como tercer mejor lugar de su grupo como en la edición del 2015, Cuba afronta su primer reto a la espera de un milagro para avanzar de ronda.

"Pienso que lo más importante es cumplir nuestro objetivo. Divertirnos y codearnos con las grandes potencias. Nosotros hemos conversado y no debemos venir a decir "aquí esta Cuba"; necesitamos ganarnos nuestro espacio en la Concacaf. Nuestro objetivo es pasar a la segunda fase, eso ya para nosotros sería un buen resultado en la Copa Oro", afirmó en conferencia previa, el técnico de Cuba, Raúl Mederos.

México vs. Cuba: probables alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Diego Reyes, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado; Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Gerardo Martino.

Cuba: Sandy Sánchez; Lionis Martínez, Daniel Sáez, Yasmany López, Yosel Piedra; Luismel Morris, Andy Baquero; Reynaldo Pérez, Arichell Hernández, Jean Rodríguez; Luis Javier Paradela. DT: Raúl Mederos.

Con información de Reuters